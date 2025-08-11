VIDEO Kiča na lyžiach v Tatrách hovorí o privatizácii pozemkov! Ostrá reakcia Kuffu: Je to psychicky narušený človek

BRATISLAVA - Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati upozorňuje na možnú privatizáciu štátnych pozemkov pod zjazdovkami v Tatrách. Svoje tvrdenia demonštroval nezvyčajným spôsobom - "letným lyžovaním" v Tatranskej Lomnici. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kuffa ho v reakcii označil za psychicky narušeného človeka a klamára.
Michal Kiča, bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia, sa v Tatranskej Lomnici cez horúci víkend postavil na lyže. Ako dôvod tohto bizarného konania uviedol, že tam chce na nich stáť, kým tie pozemky patria Slovenskej republike. Podľa jeho slov hrozí privatizácia štátnych pozemkov pod zjazdovkami a štát ich chce "prihrať developerom". "Z dokumentov, ktorými disponujem, vyplýva, že v cenných oblastiach dochádza ku škandalóznym ústupkom developerov," uviedol s tým, že súčasný štátny tajomník Filip Kuffa utajuje zonácie národných parkov, čo môže ohroziť Plán obnovy.
Kiča tvrdí, že na Ministerstve životného prostredia je návrh v zonáciach TANAP a NAPANT preradiť približne 200 hektárov takýchto pozemkov do tzv. D zóny, t.j. znížiť ich ochranu na 2. stupeň ochrany. "Oproti súčasnému stavu by sa k pozemkom mohli dostať developeri. Mohli by ich vykupovať, zamieňať, neplatilo by tu predkupné právo štátu," hovorí Kiča. Dodal, že preradenie do D zóny umožní napríklad aj súčasnému štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi nad takými pozemkami lietať na vrtuľníku, ale tiež to, aby sa tam budovali ďalšie stavby či uľahčili výruby. "Skrátka, developerské eldorádo," hovorí Kiča, ktorí avizoval, že podnikne právne kroky. Podľa jeho slov o tomto zámere nikto nevie a utajuje sa to.
Reakcia Kuffu
Kuffa v reakcii na slová a činy Kiču reagoval zostra. Bývalého štátneho tajomníka označil za "psychicky narušeného človeka". Kuffa plánovaný predaj zjazdoviek odmieta. "Len samovrah by mohol uvažovať o takom niečom, že ide predať zjadovky, ktorých prenájom generuje výrazný príjem pre správy národných parkov," hovorí Kuffa s tým, že aj v súčasnej situácii by sa dali pozemky predať - v ktoromkoľvek stupni ochrany. "Jednoducho to sprocesujete a predáte to," hovorí Kuffa.
Podľa jeho slov zákon, ktorý existoval aj počas predchádzajúcej vlády, hovorí o tom, že D zóna je ploha pozmenená človekom, ktorá sa v rámci národného parku vyzónuje a vymapuje aj preto, aby sa zachoval nejaký komplex územia a do budúcna sa predpokladá, že bude aj naďalej využívaný človekom. Kiču a Alojza Hlinu (SaS) označil za "bandu klamárov", ktorí sa snažia len ohúriť verejnosť.