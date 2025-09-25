Veľký návrat domov: Po páde Asada sa do Sýrie vracajú masy utečencov

ŽENEVA - Od decembrového zvrhnutia dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada sa zo zahraničia vrátil jeden milión sýrskych utečencov, uviedol v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Vyzval tiež na väčšiu podporu, aby sa mohli do vlasti vrátiť aj ostatní, informuje agentúra AFP.
„Iba za deväť mesiacov po páde vlády Bašára Assada 8. decembra 2024 sa vrátil do svojej krajiny jeden milión Sýrčanov,“ uviedol vo vyhlásení UNHCR. Úrad upresnil, že do pôvodných oblastí sa vrátilo ďalších 1,8 milióna ľudí, ktorí boli počas takmer 14 rokov trvajúcej občianskej vojny vysídlení v rámci krajiny. UNHCR označil masový návrat za „znamenie veľkej nádeje a veľkých očakávaní politickej zmeny v krajine zo strany Sýrčanov“. Úrad však varoval, že tí, ktorí sa vracajú, čelia „nesmiernym výzvam“.
„Zničené domovy a infraštruktúra, oslabené základné služby, nedostatok pracovných príležitostí a nestabilná bezpečnostná situácia sú výzvou pre odhodlanie ľudí vrátiť sa a obnoviť svoje životy,“ uviedol UNHCR.
Želajú si návrat domov
Úrad OSN dodal, že viac ako sedem miliónov Sýrčanov zostalo vysídlených v rámci krajiny a ďalších viac ako 4,5 milióna je stále v zahraničí. „Za posledných 14 rokov prežili veľa utrpenia a najzraniteľnejší z nich stále potrebujú ochranu a pomoc,“ uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.
UNHCR poukázal na nedávny prieskum, z ktorého vyplýva, že 80 percent sýrskych utečencov v Jordánsku, Libanone, Egypte a Iraku si želá návrat domov. Až 18 percent z nich chce odísť v priebehu budúceho roka. Úrad zdôraznil, že trvalý návrat a reintegrácia sa môžu uskutočniť len vďaka cielenejším investíciám. Podľa neho však financovanie na riešenie tejto krízy „klesá“. Agentúry OSN v Sýrii uviedli, že tento rok dostali menej ako štvrtinu prostriedkov, ktoré potrebujú na poskytovanie pomoci, pripomína AFP.