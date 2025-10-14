Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Hamas v utorok odovzdá ďalšie štyri telá izraelských rukojemníkov

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo sprostredkovateľom, že v utorok večer začne s odovzdávaním ďalších štyroch tiel izraelských rukojemníkov. Pre agentúru Reuters to uviedol predstaviteľ zapojený do tejto operácie.

Hamas mal podľa dohody o prímerí s Izraelom, ktorá vstúpila do platnosti v piatok, odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov. V pondelok však odovzdal len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.

Izrael obviňuje Hamas z nedodržania dohody

Po tom, čo Hamas v pondelok oznámil, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z neplnenia záväzkov. Palestínska militantná skupina je podľa stanice Sky News pod výrazným tlakom zo strany Izraela, aby vrátil zvyšné telá. S odovzdaním ďalších štyroch tiel rukojemníkov by mal Hamas začať v utorok okolo 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).

Izrael v utorok vrátil do Pásma Gazy telá 45 Palestínčanov. Na základe dohody o prímerí mal Izrael vrátiť 15 tiel za každého zosnulého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky Hamas odovzdal. Okrem toho v pondelok prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov.

