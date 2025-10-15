Vláda prerokuje návrh medzivládnych dohôd i peniaze z plánu obnovy pre nemocnice

BRATISLAVA – Slovensko má na účely diplomatického zastúpenia získať nehnuteľnosti v Kyjeve a Užhorode, Ukrajina zasa v Bratislave. Vyplýva to z návrhu medzivládnej slovensko-ukrajinskej dohody, ktorej cieľom je usporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy oboch krajín k budovám ich veľvyslanectiev. O návrhu bude v stredu rokovať vláda.
V programe stredajšej 108. schôdze kabinetu sú i ďalšie návrhy medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, týkajú sa posilnenia technickej a finančnej spolupráce a taktiež rozšírenia využitia viacerých cestných hraničných priechodov. Ministri prerokujú aj návrh medzivládnej dohody s Gruzínskom, ktorej cieľom je podpora a rozvoj hospodárskej spolupráce.
Prostriedky z plánu obnovy by mali zmodernizovať niekoľko nemocníc
Vláda bude rozhodovať aj o určení zdravotníckych zariadení ako priamo určených prijímateľov v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Prostriedky z plánu obnovy by týmto spôsobom mali zmodernizovať nemocnice v Košiciach, Piešťanoch, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Čadci i Kráľovskom Chlmci. Financie majú byť využité na modernizáciu urgentov, nákup prístrojového vybavenia a zníženie energetickej náročnosti nemocníc.
Vláda sa bude venovať i návrhu zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Cieľom legislatívy je vymedzenie a komplexná definícia pojmov a princípov pri aplikácii právneho predpisu v praxi. V programe schôdze je aj viacero personálnych návrhov týkajúcich sa diplomatického zastúpenia, ale i predstaviteľa SR v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu.