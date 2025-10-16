Linka Bratislava - Košice je tu: TÁTO letecká spoločnosť oznámila predaj leteniek

KOŠICE - Spoločnosť Wizz Air už oznámila predaj leteniek na vnútroštátnej linke, ktorá od 21. novembra prepojí Bratislavu s Košicami. Prevádzkovaná bude deväťkrát týždenne. Informoval hovorca Letiska Košice Juraj Toth.
Linka bude prevádzkovaná každý deň, pričom v pondelky a piatky dvakrát denne. Odlet z Bratislavy bude od pondelka do soboty o 6.30 h a v pondelky a piatky aj o 16.10 h. V nedeľu bude z hlavného mesta odlietať do Košíc o 13.55 h. Odlety z Košíc do Bratislavy budú od pondelka do soboty o 8.05 h, v pondelky a piatky aj o 17.45 h a nedele o 15.30 h. Lety budú trvať 60 minút.
Vysoká frekvencia letov
Podľa letiska je vysoká frekvencia letov navrhnutá tak, aby poskytovala flexibilitu na krátke pracovné cesty aj pohodlné nadväzné spojenia v rámci siete. „Spustenie tejto dlho očakávanej vnútroštátnej linky je významným momentom pre slovenských cestujúcich,“ uviedol manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó.
„Priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami je niečo, po čom celá naša spádová oblasť volala dlhé roky. Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku - nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny,“ dodal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.