USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy

ŠARM AŠ-ŠAJCH - Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy. Informujú o tom svetové média.
Ako prvý tento dokument podpísal samotný Trump, následne ho podpísali aj predstavitelia štátov, ktoré boli sprostredkovateľmi rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za Egypt tento dokument podpísal prezident Abdal Fattáh Sísí, za Katar premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a za Turecko prezident Recep Tayyip Erdogan. Po podpise Trump uviedol: „Trvalo to 3000 rokov, veríte tomu? Ale vydrží to!“
Izrael a Hamas tento mesiac súhlasili s prvou fázou mierovej dohody, ktorú predstavil Trump. V rámci tejto fázy v piatok začalo v Pásme Gazy platiť prímerie, izraelské jednotky sa stiahli na stanovené línie, Hamas odovzdal živých a štyroch mŕtvych izraelských rukojemníkov a Izrael prepustil palestínskych väzňov. Trump v pondelok po príchode do Egypta povedal, že druhá fáza rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sa začala.
Summit v Šarm aš-Šajchu po začiatku prímeria
Sísí a Trump pár dní po začiatku prímeria v palestínskej enkláve hostia summit v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, kde minulý týždeň prebiehali nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom. Na tomto summite sú okrem spomínaných predstaviteľov dve desiatky svetových lídrov.
Na summite sa nezúčastňuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu ani predstavitelia Hamasu. Pricestoval naň však palestínsky prezident Mahmúd Abbás, s ktorým sa Trump osobne zvítal, prihovoril sa mu a následne sa spoločne odfotili, pričom sa držali za ruky. USA pritom v septembri neudelili víza Abbásovi, ktorý mal v pláne vystúpiť vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Nakoniec však Abbás vystúpil s prejavom prostredníctvom vopred nahratého príhovoru.