Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

Babiš vyzval končiacu vládu, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic, AP/Kay Nietfeld/dpa)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš vyzval končiacu vládu ČR, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy a nenominovala ľudí do funkcií. Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach tiež avizoval, že sa popoludní stretne s predsedom strany Motoristi sebe Petrom Macinkom a tiež s jej čestným prezidentom Filipom Turkom, ktorý podľa svojich vyjadrení ašpiroval na post ministra zahraničných vecí. K jeho kauze týkajúcej sa rasistických či homofóbnych výrokov, ktoré Turek podľa českého Deníka N v minulosti písal na sociálne siete, sa Babiš v pondelkovom videu nevyjadril.

Šéf ANO zopakoval, že rokovania o rozdelení rezortov v potenciálnej vláde s SPD a Motoristami už skončili, rovnako ako rokovania o rozdelení vedenia snemovne, výborov a komisií. Podpredsedníčka hnutia ANO Alena Schillerová v pondelok začne rokovať s opozíciou, ktorej hnutie ANO podľa slov Babiša ponúka osem výborov, tri komisie a jednu stálu delegáciu. Počet podpredsedov Poslaneckej snemovne chce zredukovať. „Budeme šetriť. Nebude šesť podpredsedov snemovne, budú len štyria. To bohato stačí,“ povedal Babiš.

Dohoda na programe budúcej vlády podľa neho potrvá dlhšie. „S našimi potencionálnymi partnermi budeme hovoriť, akú formu spolupráce vlastne podpíšeme. Či to bude dohoda o spoločnej vláde alebo o koaličnej. To nie je až tak dôležité,“ povedal s tým, že dôležité je podľa neho to, že v rozpočte nie sú peniaze na nové stavby. Vládu vyzval, aby prestala robiť „kšefty“ na poslednú chvíľu, prestala uzatvárať zmluvy či nominovať ľudí do funkcií. „Dúfam, že (Národná centrála proti organizovanému zločinu) NCOZ a (Bezpečnostná informačná služba) BIS strážia ekonomické záujmy našej krajiny,“ zdôraznil.

Rokovania skomplikovala aj kauza Filipa Turka

Avizoval, že v piatok bude rokovať s ekologickými organizáciami o rezorte životného prostredia. Zopakoval, že mu na životnom prostredí záleží. Vyše 500 českých vedcov minulý týždeň napísalo Babišovi otvorený list, v ktorom apelovali na to, aby rezort viedol kompetentný človek. Aktuálne sa hovorí o tom, že by mal pripadnúť predsedovi Motoristov Macinkovi, proti čomu organizácie protestujú.

Rokovania o novej českej vláde skomplikovala aj kauza Filipa Turka, ktorý podľa zistení českého Deníku N v minulosti publikoval na sociálnych sieťach rasistické či homofóbne výroky. Babiš v reakcii na to uviedol, že vec považuje za závažnú a najlepšie by bolo, ak by aj Motoristi, podobne ako SPD, nominovali do čela im priradených rezortov nestraníckych odborníkov. Strana však trvá na svojich poslancoch, inak vraj pôjde do opozície. V kauze avizovala právne kroky.

Viac o téme: ČeskoAndrej BabišVláda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUÁLNE Česko je v
AKTUÁLNE Česko je v pohotovosti! Nad vojenskými objektmi lietajú cudzie drony
Zahraničné
Český prezident Petr Pavel
Pri vzniku vlády je kľúčové zakotvenie Česka v EÚ a NATO, uviedol prezident Pavel
Zahraničné
Objednala zabitie psa? Česká
Objednala zabitie psa? Česká polícia odložila prípad poslankyne ANO Balaštíkovej, je premlčaný
Zahraničné
Prezident podpísal s Českom
Prezident podpísal s Českom rámcovú zmluvu o cezhraničnej spolupráci záchranných zdravotných služieb
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šokujúce slová Markéty: Samozrejme, že počítam aj so smrťou! Slniť si chce už len JEDINÝ SEN!
Šokujúce slová Markéty: Samozrejme, že počítam aj so smrťou! Slniť si chce už len JEDINÝ SEN!
Prominenti
Zábery z miesta vlakového nešťastia na východe Slovenska
Zábery z miesta vlakového nešťastia na východe Slovenska
Správy
Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť...
Juraj Loj po hraní vo filmoch okúsil zábavné programy a priznal: Človek si nevie predstaviť...
Prominenti

Domáce správy

Reforma financovania sociálnych služieb:
Reforma financovania sociálnych služieb: Ministerstvo ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania
Domáce
Dráma v Zlatých Moravciach:
Dráma v Zlatých Moravciach: Opitý dôchodca sa vyhrážal granátom!
Domáce
FOTO Tomáš Taraba
Vodná diplomacia by mala byť jedným z pilierov zahraničnej politiky Slovenska, uviedol Taraba
Domáce
Opitý muž v Zlatých Moravciach sa vyhrážal skupine ľudí granátom – polícia zasahovala
Opitý muž v Zlatých Moravciach sa vyhrážal skupine ľudí granátom – polícia zasahovala
Nitra

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Nobelova cena za ekonómiu
Nobelová cena za ekonómiu: Poputuje do rúk TÝCHTO výskumníkov
Zahraničné
Bizarné krádeže v Nemecku:
Bizarné krádeže v Nemecku: Miznú káble na nabíjacích staniciach!
Zahraničné
Babiš vyzval končiacu vládu,
Babiš vyzval končiacu vládu, aby už neuzatvárala žiadne zmluvy
Zahraničné
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda
APOKALYPSA v Katalánsku! Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty: Šokujúce VIDEÁ z miesta katastrofy
Zahraničné

Prominenti

Markéta Konvičková
Šokujúce slová Markéty: Samozrejme, že počítam aj so smrťou! Slniť si chce už len JEDINÝ SEN!
Domáci prominenti
Diane Keaton
POSLEDNÉ CHVÍLE Diane Keaton (†79): Do nemocnice ju brali HASIČI... Pohľad na jej syna láme srdce!
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť slovenského DJ-a:
Obrovská radosť slovenského DJ-a: Stal sa otcom... Aha, aké meno vybrali!
Domáci prominenti
Katy Perry
Katy Perry už svoju LÁSKU neskryje: BOZKY s bývalým premiérom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Mamička z USA porodila
Narodil sa malý obor! Američanka priviedla na svet bábätko s neuveriteľnou váhou: Lekári neverili vlastným očiam
Zaujímavosti
Citrón v tvare ruky,
Citrón v tvare ruky, vlasatá gulička aj plod s haďou kožou: To najzaujímavejšie ovocie u nás nedostať
dromedar.sk
Malý Laurent šokuje svet
Narodil sa ďalší Picasso? Dvojročný Laurent z Nemecka predáva abstraktné maľby za tisíce eur
Zaujímavosti
Tajomstvo poslednej faraónky: Archeológovia
Tajomstvo poslednej faraónky: Archeológovia našli stopy vedúce priamo ku Kleopatre! Objav pod hladinou môže zmeniť históriu
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci Anna s Martinom
Slováci Anna s Martinom o svojom eshope s kolagénom: Predávame len to, čo sami používame
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk

Ekonomika

Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Larry Ellison chce rozdať 95 % svojho majetku: Za čo utráca druhý najbohatší človek planéty?
Larry Ellison chce rozdať 95 % svojho majetku: Za čo utráca druhý najbohatší človek planéty?
Chaos na trhu pokračuje: Trump zmierňuje vyjadrenia, akcie a kryptomeny sa spamätávajú z tvrdého pádu!
Chaos na trhu pokračuje: Trump zmierňuje vyjadrenia, akcie a kryptomeny sa spamätávajú z tvrdého pádu!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!

Šport

Zlato z Belehradu a novinka, ktorá zmenila šport: Zomrela veľká československá ikona
Zlato z Belehradu a novinka, ktorá zmenila šport: Zomrela veľká československá ikona
Hádzaná
Celý svet čaká na jeho rozhodnutie: Zidane odkryl plán návratu k trénovaniu, prezradil aj tím
Celý svet čaká na jeho rozhodnutie: Zidane odkryl plán návratu k trénovaniu, prezradil aj tím
Francúzsko
Dominancia Pogačara s van der Poelom nemá obdobu: Dokáže slovinský fenomén prekonať ďalší rekord Merckxa?
Dominancia Pogačara s van der Poelom nemá obdobu: Dokáže slovinský fenomén prekonať ďalší rekord Merckxa?
Cyklistika
Vicemajster sa zmenil na kapelu, Bystričania si ublížili sami: Niečo také sa v Nitre neodpúšťa
Vicemajster sa zmenil na kapelu, Bystričania si ublížili sami: Niečo také sa v Nitre neodpúšťa
Slovensko

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Zaujímavé pracovné ponuky
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Rady, tipy a triky
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Rady a tipy
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky

Technológie

Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Technológie
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Bezpečnosť
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Správy
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Bezpečnosť

Bývanie

Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí

Pre kutilov

Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zendaya diktuje novú éru ženskosti: Od Disney princeznej po ikonu
Zahraničné celebrity
Zendaya diktuje novú éru ženskosti: Od Disney princeznej po ikonu "soft power" štýlu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie
Domáce
MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: VIDEO Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky
Šutaj Eštok povedal možnú
Domáce
Šutaj Eštok povedal možnú príčinu zrážky vlakov na východe! TOTO má byť dôvod osudnej nehody
Celé Slovensko je v
Domáce
Celé Slovensko je v ŠOKU: Politici reagujú na vlakovú nehodu na východe, na miesto nešťastia smerujú viacerí z nich
Tragický požiar v bratislavskom
Domáce
Tragický požiar v bratislavskom Ružinove: Vznikla škoda vo výške asi 600-tisíc eur

Ďalšie zo Zoznamu