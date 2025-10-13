Hamas začal s prepúšťaním: Červenému krížu odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov

GAZA/JERUZALEM - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy. Informuje o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.
Aktualizované 8:32 Izraelská armáda v Pásme Gazy prevzala od pracovníkov Červeného kríža prvých sedem z 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých dnes ráno na základe dohody o prímerí prepustilo palestínske teroristické hnutie Hamas. Rukojemníci sú teraz za sprievodu armády na ceste do Izraela, kde sa podrobia prvej lekárskej prehliadke, uviedla armáda na sieti X. Informácie o ich zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.
Aktualizované 8:25 Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas v pondelok ráno oznámilo, že zostáva zaviazané prímeriu a dohode o výmene rukojemníkov za väzňov s Izraelom. Vyhlásenie prišlo po prepustení prvých siedmich živých izraelských rukojemníkov, ktorí boli v Pásme Gazy zadržiavaní viac než dva roky. Informuje o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).„Dosiahnutá dohoda je výsledkom vytrvalosti a odporu nášho ľudu,“ uviedli Brigády (Izzaddína) Kasáma. Podľa ozbrojeného krídla hnutia mohol Izrael väčšinu zajatcov dostať späť živých už pred niekoľkými mesiacmi, no rokovania úmyselne zdržiaval.
Aktualizované 8:15 Všetkých 1966 palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už v izraelských väzniciach nastúpilo do autobusov. Agentúru Reuters o tom informoval predstaviteľ oboznámený s priebehom operácie. Z takmer 2000 väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia. Zvyšných 1716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.
V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran. Hamas zas v pondelok nadránom zverejnil zoznam viac než 1900 väzňov, ktorých Izrael výmenou prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Pracovníci MVČK zajatcov odovzdajú izraelským vojakom v Gaze, ktorí ich prevezú na vojenskú základňu Reim na území Izraela.
Tam podstúpia prvotné lekárske vyšetrenia a stretnú sa tam tiež so svojimi rodinami. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
Zostávajúcich rukojemníkov by mal Hamas prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.