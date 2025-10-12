Hamas dokončil prípravy na odovzdanie živých rukojemníkov

GAZA - Palestínske hnutie Hamas a spriaznené militantné skupiny dokončili prípravy na odovzdanie všetkých živých rukojemníkov, uviedol v nedeľu pre agentúru AFP nemenovaný zdroj blízky vyjednávačom. Iný predstaviteľ povedal, že Hamas trvá na tom, aby Izrael v rámci výmeny rukojemníkov za väzňov prepustil aj sedem vysokopostavených palestínskych vodcov.
Hovorkyňa izraelskej vlády predtým vyjadrila očakávanie, že rukojemníci sa na slobodu dostanú v pondelok skoro ráno. Hamas má podľa nej prepustiť všetkých 20 živých rukojemníkov naraz do rúk Červeného kríža. Následne majú byť odvezení k izraelským silám v nimi kontrolovaných častiach Pásma Gazy a potom do južného Izraela, kde sa stretnú so svojimi rodinami.
Stanica al-Džazíra s odvolaním sa na zdroj z Hamasu informovala, že rukojemníci budú prepustení z troch rôznych miest v Gaze. Zrejme tým zdroj narážal na živých rukojemníkov, napísal denník The Times of Israel.
Prepúšťať začne takmer 2000 palestínskych väzňov
Zdroj al-Džazíry neuviedol, kedy k prepusteniu dôjde. Podľa neho sa však predstavitelia Hamasu v nedeľu večer stretnú so zástupcami Červeného kríža, aby sa dohodli na postupe. Nemenovaný činiteľ dodal, že Hamas dokončil sčítanie rukojemníkov a ich presun na rôzne miesta v pásme v rámci príprav na ich oslobodenie.
Izrael začne prepúšťať takmer 2000 palestínskych väzňov, akonáhle potvrdí, že dostal živých rukojemníkov a telá tých mŕtvych. Má ísť o 250 ľudí, z ktorých mnohých odsúdili za zabitie Izraelčanov, a približne 1700 ďalších, ktorých zadržala izraelská armáda v palestínskej enkláve po vypuknutí vojny s Hamasom.
Izrael zaradil sedem vysokopostavených palestínskych vodcov na zoznam osôb
O konečných podmienkach výmeny sa však podľa AFP rokuje aj v nedeľu. Predstaviteľ citovaný agentúrou povedal, že Hamas trvá na tom, aby Izrael zaradil sedem vysokopostavených palestínskych vodcov na zoznam osôb, ktoré majú byť prepustené. Predovšetkým menoval Ahmada Sadáta, Ibráhím Hámida, Abbása Sajjida a Marwana Bargútího.
Kancelária izraelského premiéra potvrdila, že neoslobodí Bargútího, ktorý si odpykáva viacero doživotných trestov odňatia slobody. Odsúdený bol v roku 2004 v súvislosti s útokmi v Izraeli, pri ktorých zahynulo päť ľudí. Lehota 72 hodín, ktorú má Hamas na prepustenie zvyšných 48 živých aj mŕtvych zajatcov na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uplynie v pondelok na poludnie miestneho času (11.00 h SELČ).