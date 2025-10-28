Libanonský prezident Awn vyzval na ukončenie izraelských útokov

BEJRÚT - Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkového stretnutia so zástupkyňou osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Morgan Ortagusovou vyzval na ukončenie izraelských útokov na Libanon. Informuje o tom agentúra AFP.
Izrael zintenzívnil nálety v Libanone
Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil nálety v Libanone, pričom tvrdí, že cieli na členov Iránom podporovaného hnutia Hizballáh, s ktorým minulý rok viedol vojnu. Tú v novembri 2024 pozastavilo prímerie, avšak Izrael na susedný Libanon naďalej denne útočí. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si len v októbri izraelské útoky v Libanone vyžiadali životy 23 ľudí.
Awn počas stretnutia s Ortagusovou zdôraznil „potrebu aktivovať činnosť Výboru na monitorovanie zastavenia nepriateľských akcií... najmä s ohľadom na zastavenie pretrvávajúcich izraelských porušení prímeria“. Úlohou päťčlenného výboru, ktorého členmi sú aj Spojené štáty a Francúzsko, je dohliadať na dodržiavanie spomínaného prímeria. Ortagusová by sa počas svojej návštevy Libanonu mala tento týždeň zúčastniť na zasadnutí tohto výboru.
Awn tiež zdôraznil potrebu umožniť občanom južného Libanonu návrat do svojich domovov a opravu poškodených budov, najmä v súvislosti s blížiacou sa zimou.
Útoky brzdia rekonštrukciu regiónu
Izraelské útoky sa v uplynulých týždňoch zamerali najmä na stavebné stroje. Libanonskí predstavitelia sa domnievajú, že cieľom týchto útokov je zabrániť rekonštrukčným prácam na vojnou zničenom juhu krajiny. Úrad OSN pre ľudské práva v utorok potvrdil, že od uzavretia prímeria v Libanone izraelské sily zabili 111 civilistov.
Pod tlakom Spojených štátov a zo strachu pred ďalšou eskaláciou izraelských útokov libanonská vláda začala kroky smerujúce k odzbrojeniu Hizballáhu. Tieto kroky však hnutie i jeho spojenci odmietajú. Napriek podmienkam prímeria má Izrael stále rozmiestnené jednotky na piatich hraničných bodoch, ktoré považuje za strategické.