Macron šokoval Francúzsko: Lecornu sa vracia ako premiér aj napriek politickému chaosu v krajine

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok opäť vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra, oznámil Elyzejský palác. Došlo k tomu iba štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident republiky vymenoval pána Sébastiena Lecornua za premiéra a poveril ho zostavením vlády,“ upresnila prezidentská kancelária vo vyhlásení. Lecornu prijal opätovné vymenovanie a do pondelka polnoci bude jeho úlohou predložiť parlamentu rozpočet.
„Prijímam – z povinnosti – úlohu, ktorú mi zveril prezident republiky, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, a zabezpečil pre Francúzsko rozpočet do konca roka a tiež riešil otázky každodenného života našich spoluobčanov,“ napísal Lecornu na platforme X. „Musíme skoncovať s touto politickou krízou, ktorá rozčuľuje francúzsky ľud, a s touto nestabilitou, ktorá poškodzuje imidž Francúzska a jeho záujmy,“ zdôraznil premiér. Takisto pripomenul, že všetci tí, ktorí sa chcú pripojiť k jeho vláde, „musia dať bokom svoje prezidentské ambície“, keďže najbližšie voľby hlavy štátu sa budú konať už v roku 2027.
Úvahy o povalení vlády
Krajne pravicové Národné združenie (RN) sa už v piatok zaviazalo k snahe okamžite povaliť vládu, píše AFP. Predseda RN Jordan Bardella označil vymenovanie Lecornua za „zlý vtip“ a povedal, že jeho strana „okamžite odsúdi túto koalíciu, ktorá nemá žiadnu budúcnosť“, a to prostredníctvom návrhu na vyslovenie nedôvery v parlamente.„Všetky politické strany, ktoré pomohli Emmanuelovi Macronovi získať čas potrebný na implementáciu tejto hanebnej manipulácie, sa budú zodpovedať v nadchádzajúcich voľbách,“ vyhlásila líderka RN Marine Le Penová.
Odchádzajúca ministerka zdravotníctva Catherine Vautrinová pogratulovala novému premiérovi. Povedala, že „má jej plnú dôveru, že naplní očakávania spoluobčanov a obnoví stabilitu, ktorú krajina tak zúfalo potrebuje“.Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra. V pondelok 6. októbra však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.Agentúra Reuters píše, že Macronove rozhodnutie môže vyvolať hnev u politických rivalov, ktorí za najlepšie východisko z politickej krízy považujú vyhlásenie predčasných volieb či prezidentovu rezignáciu.