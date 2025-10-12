Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu! Voči šéfovi SIS nemá nedôveru

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny. Vyzdvihol pri ňom, že vláda napriek ťažkej situácii nešetrí na oblasti školstva a zdravotníctva. Víta tiež, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálne opatrenia. Upozornil však na to, že konsolidácia sa robila spôsobom, akoby sa vláda rozhádala so všetkými sociálnymi partnermi, čo považuje za nie úplne šťastné. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Ak návrh nedosiahne výrazné zmeny, ak zostane zachovaná podpora pre slovenské školstvo, zachovaná úroveň zdravotnej starostlivosti aj rozvoj, ak bude zachovaná bezpečnosť Slovenska, ak budú zachované sociálne opatrenia a nebude sa výrazne znižovať životná úroveň tých, ktorých sa to týka, ak vláda dodrží aj trend znižovania deficitu a bude mať ambíciu ho znížiť na 4,1 percenta, tak si myslím, že tak ako predchádzajúci prezidenti vždy rozpočet podpísali, myslím, že sa ani raz nestalo, že by ho niekto poslal naspäť, tak samozrejme som na to pripravený,“ vyhlásil.

Zdôraznil však, že za opatrenia zodpovedá vláda. Nevie odhadnúť, či v návrhu ešte v parlamente nedôjde k zmenám. Myslí si však, že nie je na to veľký manévrovací priestor. „Nedisponuje dnes ako bývalo zvykom v minulosti nejakými veľkými rezervami,“ podotkol. V tejto súvislosti poukázal na potrebu konsolidácie. Myslí si, že je to vždy bolestivé, ale tento krok bol nevyhnutný pre aktuálny stav verejných financií. Vyzdvihol, že napriek ťažkej situácii sa nešetrí na zdravotníctve ani školstve. Ocenil, že sa nesiahlo ani na rôzne sociálne opatrenia, ako napríklad 13. dôchodky. Prezident zároveň poukázal, že k vládnemu návrhu neprišiel žiadny relevantný návrh z radov opozície.

archívne video

Tlačová konferencia prezidenta SR Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Chce poznať dôvody možného presunu volieb do orgánov obcí aj krajov

Prezident SR Peter Pellegrini chce poznať dôvod, pre ktorý chce premiér Robert Fico (Smer-SD) presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.

Vláda chce podľa prezidenta dovládnuť celé obdobie

Prezident SR Peter Pellegrini si myslí, že vláda chce dovládnuť celé obdobie do riadnych parlamentných volieb. Nevníma snahy o predčasné voľby. Deklaroval, že ani on nepodniká kroky, ktoré by k tomu viedli. Myslí si, že predčasné voľby by neboli riešením. Nevidí alternatívu, ktorá by pre Slovensko priniesla zázrak. Obáva sa, že predčasné voľby by krajinu dostali do väčšej nestability. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Ja dnes nevidím ucelenú špičkovo, programovo, odborne pripravenú alternatívu, ktorá by okamžite mohla vymeniť túto vládu a priniesla by pre Slovensko zázrak. Žiaľ, nevidím to tam. Keby boli predčasné voľby dnes, tak si myslím, že by nás dostali do stavu, ktorý sme tu mali v rokoch 2020 až 2023 - nesúrodá koalícia, hádky od rána do večera,“ skonštatoval.

Hlava štátu však upozornila na to, že jeho vyjadrenia o tom, že neexistuje dobre pripravená alternatíva, neznamenajú, že kriticky chváli súčasnú vládnu koalíciu. Je presvedčený, že by mohla urobiť niečo viac. Myslí si, že vnútornými hádkami a pnutím sa až tak veľmi nelíši od tej predchádzajúcej.

Od tragédie na Zámockej uplynuli tri roky: Prezident Pellegrini apeluje na tolerantnejšiu spoločnosť Prečítajte si tiež

Od tragédie na Zámockej uplynuli tri roky: Prezident Pellegrini apeluje na tolerantnejšiu spoločnosť

Pellegrini sa vyjadril aj k útokom voči jeho osobe. Dotyčným odkázal, že im to nepomôže zakryť ich neúspechy alebo neschopnosti. Komentovať bližšie nechcel kritické vyjadrenia na jeho osobu zo strany lídra koaličnej SNS Andreja Danka a ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Myslí si, že by sa mali v prvom rade sústrediť na riešenie problémov krajiny. Hovoril tiež o financovaní jeho kampane pred prezidentskými voľbami. Nerozumie, prečo tak rezonuje pôžička na kampaň od firmy jeho sestry. Tú považuje za správnu. Poukázal pri tom na to, že jeho sestra nie je ani lobista, ani oligarcha. Upozornil i na to, že pri kampani administratívne pochybil, začo dostal pokutu, ktorú obratom zaplatil. Deklaroval, že v prípade, ak sa mu peniaze z pokuty pre imunitu vrátia, pošle ich Lige proti rakovine.

Hlava štátu reagovala aj na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by bolo vhodné presunúť voľby do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Chce poznať dôvod. Myslí si, že ak má diskusia o tomto návrhu pokračovať, treba dôvod poznať. Hovoril aj o vzťahoch s ČR. Verí, že vláda pod vedením Andreja Babiša obnoví spoločné stretnutia na vládnej úrovni. Myslí si, že po zmene na premiérskom kresle v ČR môže novú dynamiku dostať aj V4.

Prezident nemá nedôveru voči šéfovi SIS Gašparovi

Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode. Voči jeho osobe nemá nedôveru. Tvrdí, že tú by mal v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Služba, ktorú vedie vo vzťahu ku mne - dostávam informácie, ktoré potrebujem. Padá pod zodpovednosť premiérovi, ktorý je zaňho zodpovedný, jeho dôveru má. Ja, ak by som mal mať nedôveru voči riaditeľovi SIS, tak za zlyhania služby, ale nie za takéto veci, ktoré som zatiaľ nemohol vyhodnotiť ako veľký škandál, aj keď sa to tak zase opäť prezentuje,“ skonštatoval.

Prezident je pripravený podpísať
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prezident upozornil na to, že dôvody, aby konal, pokiaľ tak nerobí premiér, by museli byť veľmi závažné. Zároveň poukázal na to, že so SIS majú naplno spolupracovať všetky najrelevantnejšie zahraničné tajné služby. SIS podľa jeho slov dokonca predsedá rozviednym službám okolitých krajín. „To sa nám dostalo ako veľkej dôvery,“ okomentoval.

Považuje za chybu, že vláda nerokovala o správe SAV k vakcínam

Témou bola aj analýza vakcín proti COVID-19, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied (SAV). O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Pellegrini považuje za chybu, že o správe k analýze SAV vláda nerokovala. Myslí si, že je nezodpovedné, ak si kabinet objedná analýzu u etalónovej výkladnej skrine v rámci vedy a potom ju možno z dôvodu, že sa mu nepáči výsledok, odmietne prerokovať. Vyhlásil, že bude vždy stáť na strane vedy a výskumu.

Viac o téme: VoľbyRozpočetVládaPresunPredčasné voľbyVakcínySAVPeter PellegriniPavol Gašpar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom, uviedol Pellegrini
Zahraničné
Slovensko má záujem o
Slovensko má záujem o organizáciu summitu Arraiolos v roku 2028, uviedol Pellegrini
Zahraničné
Prezident Pellegrini uvítal rozhodnutie
Prezident Pellegrini uvítal rozhodnutie Izraela súhlasiť s prvou fázou mierového plánu
Zahraničné
Peter Pellegrini
Slovensko by bolo v budúcnosti dobrým miestom pre AI gigafabriky, uviedol Pellegrini
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach
Festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach
Správy
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Prominenti
Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Basketbal

Domáce správy

FOTO Vodičov čakajú komplikácie: Vjazd
Vodičov čakajú komplikácie: Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude uzavretý
Domáce
Paula Puškárová
Hlas-SD pôjde do volieb sám: Nie v bloku so Smerom, odkázala Paula Puškárová
Domáce
Ilustračné foto
AKTUÁLNE Šok v bratislavskej Rači: Na ulici sa prepadla vozovka! Úsek je neprejazdný
Domáce
Vodiči, POZOR: Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude uzavretý!
Vodiči, POZOR: Vjazd na diaľnicu D2 z Alexyho ulice v Bratislave bude uzavretý!
Bratislava

Zahraničné

Pápež Lev vyzval na
Pápež Lev vyzval na odvahu pri ďalších krokoch plnenia mierovej dohody v Gaze
Zahraničné
Hubár Aleš zažil v
Hubár uverejnil VIDEO, o pár hodín sa stalo VIRÁLNYM: Toto sa môže stať len mne, nariekal v lese
Zahraničné
Vysídlení Palestínčania si postavili
Hamas nebude vládnuť v povojnovej Gaze, tvrdí zdroj blízky vyjednávaniu
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína obviňuje USA z pokrytectva po Trumpovej hrozbe zvýšenia ciel
Zahraničné

Prominenti

TRAUMA známeho módneho návrhára:
TRAUMA známeho módneho návrhára: Bol som ZNÁSILNENÝ!
Domáci prominenti
Ján Ďurovčík
Neuveríte, KTO získal rolu v Ďurovčíkovom muzikáli Rómeo a Júlia: Kráska prešla zaťažkávacou skúškou!
Domáci prominenti
Hore zima, dole leto:
Hore zima, dole leto: ŠOKUJÚCI outfit slávnej herečky... To prečo?!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
VIDEO Jozef Vajda ako ho nepoznáte: SEXI model s VYSEKANOU hruďou! Tento chlap, že má 70?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šesť výnimočných, no menej
Šesť výnimočných, no menej známych kostolíkov: Koľko z nich ste už navštívili?
dromedar.sk
Z pohľadu na tento
Z pohľadu na tento dom vás okamžite rozbolí hlava: VIDEO Vo vnútri je vizuálny chaos! Teraz je na predaj
Zaujímavosti
Tichý zabijak vo vašich
Tichý zabijak vo vašich obličkách: Tieto príznaky rakoviny by ste nikdy nemali ignorovať! Môže byť už neskoro...
Zaujímavosti
Vedci prepisujú dejiny: V
Vedci prepisujú dejiny: V laboratóriu vytvorili ľudské vajíčko z kože! Dvaja muži by teoreticky mohli mať spoločné dieťa
Zaujímavosti

Dobré správy

Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Ako sú na tom hypotéky v Európe? Tieto krajiny mali najnižšie a najvyššie úroky!
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)

Šport

Šokujúca správa z Barcelony: Kanonier Lewandowski od katalánskeho giganta novú zmluvu nedostane
Šokujúca správa z Barcelony: Kanonier Lewandowski od katalánskeho giganta novú zmluvu nedostane
La Liga
MS sa im vzďaľuje: Neuniesol prehru s nenávideným rivalom a urobil zásadný krok
MS sa im vzďaľuje: Neuniesol prehru s nenávideným rivalom a urobil zásadný krok
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Monacká rozprávka s najkrajším koncom: Kvalifikant v Šanghaji šokoval tenisový svet
VIDEO Monacká rozprávka s najkrajším koncom: Kvalifikant v Šanghaji šokoval tenisový svet
ATP
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Motivácia a inšpirácia
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Rady a tipy
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky

Technológie

Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Technológie
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Veda a výskum
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Android
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Vesmír

Bývanie

Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes

Pre kutilov

Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Skryté kapitoly života Lady Di: Vášne, o ktorých sa nehovorilo a listy, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta
Zahraničné celebrity
Skryté kapitoly života Lady Di: Vášne, o ktorých sa nehovorilo a listy, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hubár Aleš zažil v
Zahraničné
Hubár uverejnil VIDEO, o pár hodín sa stalo VIRÁLNYM: Toto sa môže stať len mne, nariekal v lese
Ilustračné foto
Domáce
AKTUÁLNE Šok v bratislavskej Rači: Na ulici sa prepadla vozovka! Úsek je neprejazdný
Tragický nález v Bratislave:
Domáce
Tragický nález v Bratislave: Pod mostom v Petržalke objavili telo neznámej ženy
Prezident je pripravený podpísať
Domáce
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu! Voči šéfovi SIS nemá nedôveru

Ďalšie zo Zoznamu