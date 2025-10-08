Putin je v Tadžikistane: Rokovať bude s lídrami bývalých republík ZSSR

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval do Tadžikistanu na trojdňovú štátnu návštevu. Rokovať bude s tamojšou hlavou štátu Emomalim Rachmonom aj s lídrami ďalších krajín, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu (ZSSR). Putina sprevádza ruský minister obrany Andrej Belousov, ktorý v stredu navštívil ruskú vojenskú základňu v Tadžikistane. Informuje o tom agentúra AP.
Rachmon je pri moci 33 rokov a zo všetkých postsovietskych vodcov je najdlhšie vládnucim lídrom. Putin, ktorý mal v utorok 73 rokov, vládne v Rusku štvrťstoročie. Po bilaterálnych rokovaniach v Dušanbe sa obaja zúčastnia na summite Rusko - Stredná Ázia, na ktorom sa zídu aj lídri Kazachstanu, Kirgizska, Turkménska a Uzbekistanu.
Širšie stretnutie postsovietskych lídrov
V piatok sa k nim pripoja najvyššie postavení predstavitelia Arménska, Azerbajdžanu a Bieloruska na širšom stretnutí medzinárodnej organizácie Spoločenstva nezávislých štátov, ktorá združuje väčšinu z bývalých republík Sovietskeho zväzu.
Putin a Alijev sa stretli po roku
S azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom sa Putin podľa agentúry TASS naposledy stretol pred rokom v októbri a v septembri sa krátko stretli počas summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v Číne.
Vzťahy Moskvy a Baku ochladli po zásahu azerbajdžanského civilného lietadla krátko pred jeho plánovaným pristátím na letisku v meste Groznyj v decembri minulého roka. Lietadlo neskôr havarovalo pri pokuse o núdzové pristátie pri meste Aktau v Kazachstane. Alijev zo zásahu vinil Rusko, Putin sa mu ospravedlnil za „tragický incident“, no zodpovednosť nepriznal.
Začiatkom leta Baku protestovalo proti smrti dvoch azerbajdžanských občanov počas policajnej razie v ruskom meste Jekaterinburg, zatiaľ čo Moskva kritizovala zadržanie troch ruských novinárov v Azerbajdžane.
Tlak na zatknutie Putina
Tadžikistan je členom Medzinárodného trestného súdu, ktorý na Putina vydal v roku 2023 zatykač za zločiny počas vojny na Ukrajine. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v stredu vyzvala Tadžikistan, aby Putina zatkol, a varovala, že ak to neurobí, prejaví „úplné pohŕdanie voči utrpeniu obetí zločinov ruských síl na Ukrajine“. V krajine, ktorá je závislá od úzkych politických, ekonomických a vojenských väzieb s Ruskom, však šéfovi Kremľa zatknutie nehrozí, skonštatovala agentúra AP.