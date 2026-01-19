Cena zlata vystúpila na nový rekord: Za všetkým je podľa odborníkov napätie a neistota

LONDÝN - Cena zlata sa dnes vyšplhala na nové rekordné maximum v blízkosti 4700 dolárov (vyše 18.000 korún) za troyskú uncu (oz). 31,1 gramu). Za jej rastom stojí sobotňajšie oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v rámci snahy o prevzatie Grónska uvalí dodatočné clá na niektoré európske krajiny.
Krátko po 8:00 SEČ vykazovala cena zlata nárast o takmer dve percentá a pohybovala sa v blízkosti 4680 dolárov za uncu. Počas noci vystúpila až nad 4690 dolárov za uncu, vyplýva z údajov na internetových stránkach agentúry Bloomberg. Na nové rekordné maximum sa vyšplhala tiež cena striebra, ktorá prekročila 94 dolárov za uncu. Neskôr však o časť ziskov prišla. Trump plánuje od 1. februára uvaliť dodatočné clo desať percent na Dánsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Fínsko, ktoré sú členmi EÚ, a tiež na Britániu a Nórsko. Tieto krajiny sa podľa Trumpa postavili proti jeho želaniu získať Grónsko.
Hrozba ohľadom Grónska je skutočná
"Geopolitické napätie poskytlo investorom stávkujúcim na rast ceny zlata ďalší dôvod na to, aby žltý kov posunuli na nové maximá," uviedol podľa agentúry Reuters analytik Matt Simpson zo spoločnosti StoneX. "Vzhľadom na to, že Trump vložil do hry clá, je jasné, že jeho hrozba ohľadom Grónska je skutočná a že by sme mohli byť o krok bližšie ku koncu NATO," dodal.
Investori zlato vnímajú ako bezpečné útočisko
Investori zlato vnímajú ako bezpečné útočisko v časoch neistoty. Za celý minulý rok sa cena žltého kovu zvýšila o 64 percent. Okrem geopolitického napätia prispeli k rastu ceny zlata aj pokračujúcich nákupov zo strany centrálnych bánk, nižšie úrokové sadzby a slabší kurz dolára. Nízke úrokové sadzby sú pre cenu zlata priaznivé, pretože zmierňujú jeho nevýhodu proti investíciám, ktoré prinášajú výnos, ako sú napríklad dlhopisy. Slabší dolár potom znižuje ceny zlata a ďalších komodít z pohľadu držiteľov ostatných mien, čo zvyčajne podporuje dopyt.