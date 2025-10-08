Desivé varovanie eurokomisára: V Kremli sa už hovorí o útoku na NATO! Tajné služby majú dôkazy

MOSKVA - Napätie medzi Ruskom a Západom opäť stúpa. Európsky komisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius, pôvodom z Litvy, upozornil, že podľa spravodajských informácií sa v Kremli diskutuje o možnom útoku na Severoatlantickú alianciu. Tvrdí, že hoci ešte nejde o potvrdený plán, signály treba brať s absolútnou vážnosťou.
„Tajné služby majú dôkazy“
Kubilius v rozhovore pre poľský denník Gazeta Wyborcza uviedol, že vychádza z informácií nemeckej rozviedky, ktorá má mať konkrétne dôkazy o tom, že v Moskve sa vedú rozhovory o vojenských krokoch proti NATO.
„Verím spravodajským službám. Ak nemecká rozviedka tvrdí, že v Kremli sa diskutuje o útoku na NATO, je to alarmujúce. Znamená to, že ho už plánujú? Nevieme. Ale takéto signály musíme brať smrteľne vážne,“ zdôraznil komisár.
Podľa neho môže byť Rusko skutočne pripravené na konflikt. „Musíme sa pripraviť aj my – a poučiť sa nielen zo skúseností Ukrajincov, ale aj Rusov,“ dodal.
Drony ako test západnej obrany
Kubilius pripomenul, že v posledných týždňoch sa nad viacerými európskymi letiskami objavili neidentifikované drony, ktoré vyvolali chaos v civilnom letectve. „Rusko nás jednoznačne testuje a ukazuje, kde máme slabiny,“ upozornil.
Nemecké a poľské médiá uvádzajú, že pred mesiacom prenikli podozrivé bezpilotné lietadlá aj do vzdušného priestoru Poľska – členského štátu NATO. Niektoré boli síce zostrelené, no incident len zvýšil obavy z možnej eskalácie. Moskva akúkoľvek zodpovednosť popiera.
Napätie medzi Trumpom a Putinom
Varovanie európskeho komisára prichádza v čase, keď sa vzťahy medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou vyhrocujú. Rokovania medzi prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ukončení vojny na Ukrajine zatiaľ nepriniesli výsledok.
Trump nedávno označil Rusko za „papierového tigra“ a vyhlásil, že Ukrajina má stále šancu získať späť všetky okupované územia. Putin na to reagoval podráždene: „Ak bojujeme s celým blokom NATO a napriek tomu napredujeme, ako môžeme byť papierovým tigrom? Čo je potom samotné NATO?“ citovala ho agentúra Reuters.
Kremeľ pod tlakom
Ruský prezident sa medzitým dostáva pod čoraz väčší tlak aj vo vnútri krajiny. Ofenzíva na Ukrajine napreduje pomaly a ruské straty sú podľa západných odhadov enormné. Súčasne rastie nervozita v Moskve, kde podľa spravodajských informácií niektorí vplyvní poradcovia tlačia na Putina, aby „ukázal silu“ aj smerom k NATO.
Kubilius preto vyzýva, aby aliancia neupadala do falošného pocitu bezpečia. „Ak sa Rusko pripravuje na novú fázu konfliktu, Západ si to nemôže dovoliť ignorovať,“ dodal.