Tragédia v Egypte: Pri autonehode zahynuli traja katarskí diplomati

KÁHIRA - Cestou do egyptského letoviska pri Červenom mori Šarm aš-Šajch zahynuli v sobotu pri autonehode traja katarskí diplomati. Ďalší dvaja diplomati utrpeli zranenia. Ich vozidlo sa prevrátilo asi 50 kilometrov od Šarm aš-Šajchu, píše agentúra AP.
Diplomati cestovali na mierový samit o Gaze
Katarskí diplomati cestovali do mesta pred mierovým samitom o Gaze, uviedli miestni zdravotníci. Samit sa má uskutočniť v pondelok a bude mu predsedať americký prezident Donald Trump a egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí.
Katar sprostredkoval prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas spolu s Egyptom a USA. Turecko sa tiež pripojilo k rokovaniam, ktoré sa uskutočnili začiatkom tohto mesiaca v Šarm aš-Šajchu a ktoré boli zavŕšené prímerím a dohodou o prepustení izraelských rukojemníkov a stoviek palestínskych väzňov.