Tragédia v Indii: Na politickom podujatí zahynulo v tlačenici najmenej 36 osôb

NAÍ DILLÍ - Najmenej 36 ľudí zahynulo v sobotu v juhoindickom štáte Tamilnádu v tlačenici počas predvolebného zhromaždenia populárneho herca a politika Vidžaja, uviedol tamojší predseda vlády M. K. Stalin. Zranenia utrpelo približne 58 osôb, ktoré boli následne prevezené do nemocnice. Informuje agentúra AFP.
36 obetí, rodiny dostanú odškodné
„Som hlboko zarmútený z toho, že doposiaľ zomrelo už 36 ľudí vrátane ôsmich detí a 16 žien,“ napísal M. K. Stalin vo vyhlásení na platforme X a nariadil úradom, aby incident vyšetrili. Zároveň oznámil finančnú kompenzáciu pre rodiny obetí vo výške 11 000 dolárov.
Politik Vidžaj prehovoril v sobotu k davu, keď vypukol chaos. „Vyjadrujem svoju najúprimnejšiu sústrasť a súcit rodinám našich drahých bratov a sestier, ktorí dnes prišli o život,“ napísal politik na X. Denník Hindustan Times uviedol, že veľká časť davu, ktorá sa snažila zazrieť Vidžaja, sa vrhla k barikádam pred pódiom, čo vyvolalo tlačenicu.
Premiér Módí vyjadril sústrasť rodinám obetí
Indický premiér Naréndra Módí vyjadril „hlboké zarmútenie“ v súvislosti s tragédiou. „V myšlienkach som s rodinami, ktoré stratili svojich milovaných. Prajem im silu v týchto náročných časoch,“ napísal v stanovisku na sociálnych sieťach.
Agentúra AFP pripomína, že v Indii dochádza často k smrteľným incidentom pri veľkých podujatiach, ako sú napríklad náboženské festivaly, a to v dôsledku zlej organizácie zhromaždení a nedostatkov v rámci bezpečnostných opatrení.