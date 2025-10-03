V Kanade zomrelo predčasne narodené dieťa na osýpky: Ide o prvé úmrtie po roku

OTTAWA - Predčasne narodené dieťa v kanadskej provincii Alberta zomrelo na následky osýpok, oznámila vo štvrtok tamojšia ministerka zdravotníctva Adriana LaGrangeová. Ide o prvé úmrtie spojené s návratom tohto ochorenia v Kanade za uplynulý rok, informuje o tom agentúra AFP.
„Dieťa, narodené predčasne po tom, ako matka počas tehotenstva ochorela na osýpky, zomrelo krátko po narodení,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zdravotníctva provincie Alberta. Smrť dieťaťa bola podľa nej následkom osýpok. V júni taktiež zomrelo v Kanade predčasne narodené dieťa s osýpkami, avšak podľa predstaviteľov malo aj iné zdravotné komplikácie a nepotvrdili presnú príčinu smrti. LaGrangeová vo svojom vyhlásení upozornila, že deti mladšie ako päť rokov, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou sú vystavení väčšiemu riziku osýpok.
Kanada vďaka očkovaniu v roku 1998 vyhlásila vyhubenie tohto ochorenia. Od začiatku roku 2025 však v krajine zaznamenali 5006 prípadov osýpok - 88 percent nakazených boli neočkované osoby -, pričom najviac prípadov sa vyskytlo v provinciách Alberta a Ontário. Ochorenie v Kanade vypuklo v októbri 2024 v provincii New Brunswick. Postihlo pritom komunity s čiastočne nižšou mierou zaočkovanosti.
Osýpky sa šíria kvapôčkovou infekciou a patria medzi najnákazlivejšie ochorenie u ľudí. Najčastejšie sa vyskytuje u detí mladších ako päť rokov a prejavuje sa výraznou vyrážkou, horúčkami, nádchou a kašľom. Infekcia môže viesť k trvalému telesnému postihnutiu, napríklad k strate sluchu alebo dokonca k smrti.