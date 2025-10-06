MIMORIADNY ONLINE Fico volá po ukončení vojny: Ukrajina hlási najväčší ruský útok od začiatku invázie!

KYJEV - Ľvovská oblasť na západe Ukrajiny čelila v noci na dnešok rozsiahlemu ruskému vzdušnému útoku, ktorý označujú miestni predstavitelia za najväčší od začiatku invázie. Zomreli pri ňom najmenej štyria ľudia, ďalších šesť bolo zranených. Predtým bola podľa úradov najmenej jedna žena zabitá a ďalších desať ľudí zranených pri ruskom útoku na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily v noci urobili masívny útok na zariadenia ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a na energetickú infraštruktúru, vrátane plynárenskej. O mŕtvych ani zranených sa nezmieňuje. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:40 Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že počas noci nad územím krajiny zostrelila tamojšia protivzdušná obrana dovedna 251 ukrajinských dronov, informuje o tom agentúra AFP. „Počas uplynulej noci systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 251 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevnými krídlami,“ napísalo ministerstvo na Telegrame. Ruské sily podľa neho zostrelili 40 dronov nad anektovaným Krymským polostrovom a 62 dronov nad Čiernym morom. Moskva anektovala ukrajinský Krymský polostrov v roku 2014, pripomína AFP. Rezort obrany v Moskve ďalej vo vyhlásení uviedol, že desiatky bezpilotných lietadiel boli zostrelené aj nad Kurskou či Belgorodskou oblasťou.
6:15 Slovenský premiér Fico vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine a „zabíjania Slovanov navzájom“, odmieta zameranie sa na porážku Ruska. Slovensko usiluje o rýchle ukončenie vojny na Ukrajine namiesto porážky Ruska, uviedol premiér Robert Fico počas televíznej debaty na verejnoprávnej stanici STVR 5. októbra.
Raketové údery Ruska vyvolali poplach v Poľsku
Kvôli úderom vzlietli poľské a spojenecké stíhačky a pozemná protivzdušná obrana bola prechodne uvedená do najvyššej pohotovosti, oznámilo veliteľstvo poľských síl. Išlo podľa neho o preventívne kroky s cieľom ochrániť vzdušný priestor a bezpečie obyvateľov najmä pohraničných regiónov.
Rusko v noci na dnešok vyslalo vyše 50 rakiet a približne 500 bezpilotných lietadiel na deväť z 24 ukrajinských oblastí. Na zasiahnutých miestach pokračujú záchranné a obnovovacie práce, napísal na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten opäť vyzval Spojené štáty a Európu na rokovania, ktoré by zastavilo ruského prezidenta Vladimíra Putina, z ktorého rozkazu Rusko vo februári 2022 Ukrajinu vojensky napadlo.
Podľa Zelenského sa Rusko snaží pred zimou ničiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Západ kritizoval za to, že mlčí pred ruskými útokmi. "Zo sveta (neprišla) žiadna skutočná reakcia," uviedol Zelenskyj. Ministerstvo obrany v Moskve tiež uviedlo, že sa ruské sily zmocnili dediny Kuzmynivka v Doneckej oblasti.
O útoku na Záporožie informoval šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Mesto zaznamenalo najmenej desať zásahov, nepriateľský útok poškodil výškové budovy aj rodinné domy. Horela osobné autá a narušené boli dodávky elektriny a vody, napísal Fedorov na platforme Telegram. Poďakoval aj záchranárom, lekárom, energetikom, policajtom a všetkým, ktorí pomáhali obyvateľom Záporožia spamätať sa z následkov nočných útokov.
"Je to obrovská práca, ktorá zachraňuje životy, vracia ľuďom strechu nad hlavou, teplo a nádej," zdôraznil. Ukrajinské letectvo na telegrame v noci varovalo, Že skupiny nepriateľských dronov, rakety a strely s plochou dráhou letu mieria aj ku Ľvovu na západe krajiny ak ďalším miestam. Letecký poplach bol vyhlásený po celej Ukrajine. V Ľvove a okolí boli podľa ukrajinskej televízie počuť mohutné explózie aj paľba protivzdušnej obrany. Kvôli náletu prerušila premávka mestská hromadná doprava, podľa webu Ukrajinska pravda horel priemyselný areál a nad ránom sa časť mesta ocitla bez elektriny.
Šéf Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj označil útok na svoj región za najväčší od začiatku vojny v roku 2022, píšu agentúry AFP a Reuters. Ľvov je vzdialený asi 60 kilometrov od hraníc s Poľskom, kde v septembri poľské a spojenecké stíhačky zostreľovali ruské drony, ktoré narušili vzdušný priestor členského štátu Severoatlantickej aliancie.