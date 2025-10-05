Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

MIMORIADNY ONLINE Rusi útočia neďaleko hraníc s Poľskom: NATO reaguje a do vzduchu vyslali lietadlá!

KYJEV - Najmenej jedna žena bola zabitá a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Záporoží na juhovýchode Ukrajiny, informoval šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Poľské a spojenecké stíhačky počas ruského útoku na Ukrajinu vzlietli a pozemná protivzdušná obrana bola uvedená do najvyššej pohotovosti, oznámilo veliteľstvo poľských síl s tým, že išlo o preventívne kroky s cieľom chrániť vzdušný priestor a bezpečnosť obyvateľov najmä pohraničných regiónov. Situáciu sledujeme online.

07:48 Existencia Ukrajiny je v národnom záujme Maďarska, hovorí Orbán, zatiaľ čo naďalej nesúhlasí s pomocou EÚ Kyjevu.

06:25 Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. Rozkaz súvisel s útokmi ruskej armády na Ukrajine vrátane regiónov pri poľských hraniciach, informovali poľské ozbrojené sily v príspevku na sieti X, uviedla agentúra Reuters.

06:20 Ruské a ukrajinské médiá si všímajú výroky bývalého českého premiéra Andreja Babiša, ktorého hnutie ANO zvíťazilo v českých parlamentných voľbách, že Ukrajina nie je pripravená na členstvo v Európskej únii, a špekulujú o budúcej českej politike. "Praha sa odkláňa od európskej agendy. Víťazstvo Babišovho ANO vo voľbách sľubuje Česku pragmatickú zahraničnú politiku a ochladenie vojenskej pomoci Kyjevu," zdôraznil populárny ruský list Komsomolskaja pravda na svojom webe.

Masívne ruské útoky zasiahli Záporožie aj Ľvov

Záporoží utrpelo najmenej desať zásahov, nepriateľský útok poškodil výškové budovy i rodinné domy, horeli osobné autá, dodávky elektriny a vody boli narušené, napísal Fedorov na sociálnej sieti. Poďakoval sa záchranárom, lekárom, energetikom, policajtom a všetkým, ktorí teraz pomáhajú obyvateľom Záporoží dať sa dokopy po nočných hrôzach. "Je to obrovská práca a zachraňuje životy, vracia ľuďom strechu nad hlavou, teplo a nádej," zdôraznil.

Ukrajinské letectvo na sociálnej sieti Telegram počas noci varovalo, že skupiny nepriateľských dronov, rakety a strely s plochou dráhou letu mieria aj ku Ľvovu na západe Ukrajiny a ďalším miestam. Letecký poplach bol vyhlásený po celej Ukrajine. V Ľvove a okolí boli podľa ukrajinskej televízie počuť mohutné explózie aj paľba protivzdušnej obrany. Kvôli náletu prerušila prevádzku mestská hromadná doprava. Ľvov je vzdialený len asi 60 kilometrov od hraníc s Poľskom, kde minulý mesiac poľské a spojenecké stíhačky zostrelili ruské drony, ktoré narušili vzdušný priestor členského štátu Severoatlantickej aliancie.

