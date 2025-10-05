Úspechom opojený Babiš sa úplne utrhol z reťaze: Pustil si z repračika svoj hit a novinárke poslal pusu!

PRAHA - To, čo sa v sobotu 4. októbra podarilo hnutiu ANO Andreja Babiša, sa aj podľa slov ich predsedu zapíše do histórie ako ich najväčší politický úspech a Babiš to dal na sebe poriadne "znát". Jeho šokujúce správanie a burácajúce emócie už mnohí videli po poslednej televíznej debate.
Ste v poriadku, pán Babiš?
Po debate s Fialom sa totiž Babiš nakameroval v aute cestou domov, ako si z reproduktora púšťa taliansku hitovku od Ricchi E Poveri - Sara Perche Ti Amo a spieva do nej. Už pri prvom zábere pripomínal "všeličím posilnených tínedžerov", ktorí si úspech užívajú podobným štýlom. Záber bol šokujúci aj pre odchádzajúceho premiéra Petra Fialu z koalície SPOLU, ktorý sa dokonca Babiša odpovedacím videom pýtal, či je v poriadku a či sa mu "niečo nestalo".
Hladinka dobrej nálady Babišovi vydržala a poslal reportérke pusu a odkaz, že ju miluje
Nebolo to však poslednýkrát, čo Babiš púšťal známy taliansky hit z reproduktora. Urobil tak aj pri príchode do volebnej centrály v sobotu 4. októbra podvečer, kedy už nabehávali prvé volebné výsledky. Už z nich bolo jasné, že ANO síce neposkladá jednofarebnú vládu, no má pred ostatnými výrazný náskok. Babiš to už pri vystúpení z auta patrične dal najavo a opäť z reproduktora znelý tóny Sara Perche Ti Amo.
Pri "brodení sa" morom novinárov Babiš dokonca urobil gesto, ktoré možno nikto nečakal. Priamo na záberoch CNN Prima News bolo vidieť, ako líder ANO poslal reportérke pusu a odkaz po jej otázke.
Ešte pred ňou jej odkázal: "Né, ale vážně, proto, že tě miluju!". Babiš tým priamo v českom preklade citoval text spomínanej talianskej piesne.