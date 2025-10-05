Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Babiš v zákulisí rokuje: Zvažuje ponuku pre Okamuru, v hre je kreslo predsedu Poslaneckej snemovne!

Andrej Babiš
Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš pravdepodobne ponúkne šéfovi hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomimu Okamurovi výmenou za podporu menšinovej vlády kreslo predsedu Poslaneckej snemovne. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre portál iDnes.cz. Požiadavku strany Motoristi, aby bol v ČR do štyroch rokov vyrovnaný rozpočet, považuje za nezmysel.

Babiš podľa portálu Novinky.cz odmietol komentovať podobu novej vlády. V sobotu sa síce zišiel s SPD a Motoristami, s ktorými rokuje o možnej budúcej vláde, išlo však podľa neho len o informatívne stretnutia. Isté však je, že niektoré požiadavky strán nemá v úmysle splniť. „Zdravotníctvo nikomu nedáme, to je pre nás absolútnou prioritou,“ vyhlásil a dodal, že to už nebude komentovať. Na ministerstvo zdravotníctva chce ANO dosadiť bývalého šéfa tohto rezortu Adama Vojtěcha.

Požiadavku Motoristov odmietol

Odmietol tiež požiadavku Motoristov o vyrovnanom rozpočte do štyroch rokov. Podľa Babiša ide o nezmysel, pretože je potrebné investovať. „Máme tu (jadrovú elektráreň) Dukovany, chceme investovať do dopravnej infraštruktúry. To nesmieme zastaviť,“ konštatoval. S SPD rokuje o možnosti, že by do vlády nominoval nestraníckych odborníkov. „Je v hre, že by SPD mala predsedu Snemovne,“ povedal Babiš. Server Novinky.cz informuje, že už mesiace sa špekuluje o tom, že by sa novým šéfom dolnej komory Parlamentu ČR mohol stať Okamura.

Babiš tiež opakovane vyhlásil, že sa podriadi zákonu o konflikte záujmov, ktorý by v prípade, že by bol menovaný za premiéra, bránil jeho spoločnosti Agrofert poberať dotácie. „S riešením prídem za pánom prezidentom (Petrom Pavlom), keď nastane čas,“ povedal. Objasnil, že tak urobí do 30 dní od vymenovania do funkcie, ako to vyžaduje zákon.

Babiš rokoval s prezidentom Pavlom

Predseda hnutia ANO v nedeľu na Pražskom hrade rokoval s prezidentom Pavlom, ktorý ho ešte zatiaľ nepoveril zostavením vlády. Pavel v priebehu nedele rokoval aj s premiérom Petrom Fialom zo SPOLU, predsedníčkou Poslaneckej snemovne ČR a šéfkou strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a šéfom hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vítom Rakušanom.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO so ziskom 34,51 percenta hlasov. Druhá bola koalícia SPOLU s 23,36 percenta a tretí STAN s 11,23 percenta. Štvrtí skončili Piráti (8,97 percenta), piata bola SPD (7,78 percenta) a do snemovne sa ešte dostali Motoristi s 6,77 percenta hlasov.

Viac o téme: ČeskoAndrej BabišVoľbyTomio OkamuraMotoristi
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žiadna koalícia s ANO!
Žiadna koalícia s ANO! Rakušan potvrdil, že STAN mieri do opozície
Zahraničné
Úspechom opojený Babiš sa
Úspechom opojený Babiš sa úplne utrhol z reťaze: Pustil si z repračika svoj hit a novinárke poslal pusu!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Babiš sa prebudil do
Babiš sa prebudil do nového rána: Prvé kroky smerovali k prezidentovi na hrad, poverenie zatiaľ nedostal!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusi útočia
MIMORIADNY ONLINE Rusi útočia neďaleko hraníc s Poľskom: NATO reaguje a do vzduchu vyslali lietadlá!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Prominenti
OS SR pripomínajú udalosti KDO i v rámci výuky mladých dôstojníkov
OS SR pripomínajú udalosti KDO i v rámci výuky mladých dôstojníkov
Správy
Na oslavách na Dukle sa zúčastnili aj vojnoví veteráni Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek
Na oslavách na Dukle sa zúčastnili aj vojnoví veteráni Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek
Správy

Domáce správy

FOTO Slováci majú pred sebou
Slováci majú pred sebou veľkolepé nebeské divadlo: Nadíde superspln a doplní ho kométa zo stredoveku!
Domáce
TÚTO skupinu dôchodcov čaká
TÚTO skupinu dôchodcov čaká od novembra ZMENA! Bude treba podpisovať nový doklad
Domáce
Milan Majerský
KDH navrhuje, aby sa kraje opäť zaradili medzi subjekty verejného práva
Domáce
Popradská nemocnica mení tvár: Rekonštrukcia pokračuje, pribudli nové oddelenia aj modernizácia
Popradská nemocnica mení tvár: Rekonštrukcia pokračuje, pribudli nové oddelenia aj modernizácia
Poprad

Zahraničné

Andrej Babiš
Babiš v zákulisí rokuje: Zvažuje ponuku pre Okamuru, v hre je kreslo predsedu Poslaneckej snemovne!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Emmanuel Macron
Macron vymenoval novú vládu: Kľúčoví členovia zostávajú na svojich postoch
Zahraničné
Trump prekvapil: Putinov návrh
Trump prekvapil: Putinov návrh o jadrových zbraniach? Znie to dobre!
Zahraničné
Nemecko podporilo Trumpov mierový
Nemecko podporilo Trumpov mierový plán pre Gazu: Považuje ho za jedinečnú príležitosť!
Zahraničné

Prominenti

Dalibor Janda
FOTO ako dôkaz! Hurikán Dalibor Janda: 26 centimetrov v trenkách? Ty vole...
Domáci prominenti
Robbie Williams
Koncert Robbieho Williamsa v Turecku NÁHLE ZRUŠILI: Miestne úrady majú VÁŽNE OBAVY!
Zahraniční prominenti
Karin Haydu je pripravená
Karin Haydu je pripravená na rolu BABIČKY: Slová o Vanese a budúcom ženíchovi!
Domáci prominenti
FOTO Filip Šebesta a Jakub
FOTO Oteckovia v akcii! Herci z Dunaja Jablonský a Šebesta: Takto si užívajú so svojimi princeznami
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Myslel si, že ide
Myslel si, že ide o kvasinky: Skutočnosť ho šokovala a zmenila život navždy! Muž prišiel o dve tretiny pohlavného údu
Zaujímavosti
Stravovanie podľa krvnej skupiny
Stravovanie podľa krvnej skupiny AB: Čo jesť a čomu sa vyhnúť?
vysetrenie.sk
FOTO Horor na luxusnej lodi:
Horor na luxusnej lodi: Žena ostala zaseknutá v priehľadnom tobogane nad morom! VIDEO desí internet
Zaujímavosti
Žiaci si z hodiny
Žiaci si z hodiny odniesli HOROROVÝ zážitok: Živé mačiatko ako obed pre hada! VIDEO vyvolalo pobúrenie
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
Solárne panely kam len pozriete: Čína mení globálnu energetiku, fosílne palivá môže zatlačiť do úzadia!
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!

Šport

VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
VIDEO Červená karta a dráma do poslednej sekundy: Derby pražských S nemalo víťaza
Chance liga
VIDEO Zlé správy z Talianska: Lobotka sa zranil a už v prvom polčase sa preňho zápas skončil
VIDEO Zlé správy z Talianska: Lobotka sa zranil a už v prvom polčase sa preňho zápas skončil
Serie A
Juventus FC – AC Miláno: Online prenos zo šlágra šiesteho kola Serie A
Juventus FC – AC Miláno: Online prenos zo šlágra šiesteho kola Serie A
Serie A
Lewandowski zahodil penaltu a prišiel krutý trest: Barcelona schytala nečakaný výprask
Lewandowski zahodil penaltu a prišiel krutý trest: Barcelona schytala nečakaný výprask
La Liga

Auto-moto

TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky

Kariéra a motivácia

Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Ste na dôchodku? Tieto práce vám môžu priniesť extra príjem aj radosť zo života
Motivácia a produktivita
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
Tieto znamenia majú do konca roka veľkú šancu na povýšenie. Patríte medzi ne aj vy?
O práci s humorom
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Ako pripraviť huby na sušenie: 5 overených tipov, aby sa nepokazili
Skladovanie potravín
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty

Technológie

Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Vedci našli spôsob, ako potlačiť bolesť a nechať zápal pomáhať telu. Nová generácia liekov bude efektívnejšia, bez negatívnych vedľajších účinkov
Veda a výskum
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Umelá inteligencia prvýkrát vytvorila vírusy, ktoré naozaj fungujú. V nesprávnych rukách môže spôsobiť smrť miliónov ľudí
Bezpečnosť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Táto funkcia Androidu v tichosti skenuje tvoje fotografie v galérii. Pozri sa, ako ju môžeš vypnúť
Bezpečnosť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Vedci vypočítali, ako ďaleko od nás môže žiť iná inteligentná civilizácia. Takto ďaleko môžu byť
Veda a výskum

Bývanie

Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté

Pre kutilov

Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Zábava
O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci majú pred sebou
Domáce
Slováci majú pred sebou veľkolepé nebeské divadlo: Nadíde superspln a doplní ho kométa zo stredoveku!
TÚTO skupinu dôchodcov čaká
Domáce
TÚTO skupinu dôchodcov čaká od novembra ZMENA! Bude treba podpisovať nový doklad
Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu
Domáce
Dvojpohlavná ústava rozprúdila lavínu memečiek: Nevynechali matovičovcov a ani české voľby!
Šokujúca jeseň pre návštevníkov
Domáce
Šokujúca jeseň pre návštevníkov pôšt: Niektoré sa vyparili, iné pobočky skončia už čoskoro, pozrite si ZOZNAM!

Ďalšie zo Zoznamu