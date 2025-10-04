MIMORIADNY ONLINE Neľútostná ruská agresia na Ukrajine: Zásah vlaku, hlásia množstvo zranení, počet obetí nie je známy

MOSKVA - Nemecký veľvyslanec v Rusku Alexander Graf Lambsdorff vyzval v piatok v prejave v Moskve ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:
12:40 Ruský útok na železničnú stanicu v meste Šostka na severozápade Ukrajiny zasiahol osobný vlak a usmrtil niekoľko cestujúcich. Úrady zatiaľ nezverejnili presný počet obetí alebo zranených ani rozsah škôd, napísala agentúra Reuters. Úrady na sieti telegram zverejnili zábery, na ktorých je vidieť poničený a horiaci vlak s prepadnutou strechou.
11:58 Ruské útoky na Ukrajine za posledný deň zabili 1 osobu a zranili 33 osôb, cieľom bola plynárenská infraštruktúra.
10:20 Ukrajina priviezla späť 22 detí z území okupovaných Ruskom.
8:56 Rusi útočili na ukrajinskú energetickú sieť.
7:02 Drony zasiahli veľkú ropnú rafinériu v ruskej Leningradskej oblasti.
6:07 Ukrajinské drony zaútočili na radarové systémy vo Voronežskej oblasti Ruska, oznámila armáda.
Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli
„Vojna na Ukrajine sa musí skončiť,“ povedal Lambsdorff v prejave pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty. „Je na prezidentovi Putinovi, aby umožnil takéto mierové riešenie. Kľúč k mieru leží v Kremli,“ dodal pred približne 1000 prítomnými v Moskve.Vo svojom prejave, ktorý čiastočne predniesol v ruštine, vyjadril vďaku za príspevok „odvážnych sovietskych a ruských politikov“ k prekonaniu rozdelenia Nemecka i Európy, cituje DPA.
Ľudia, ktorí sa zasadzujú za prepojenie Nemecka a Ruska, sú stále naliehavo potrební a nemali by byť od toho odrádzaní, povedal.Zjednotenie podľa neho ukázalo, že aj „zdanlivo pevný betón sa môže rozbiť“. Odvolával sa tak na pád Berlíneho múru a zjednotenie Nemecka 3. októbra 1990. Štáty, ktoré dovtedy tvorili Východné Nemecko, boli začlenené do Spolkovej republiky Nemecko, čo boloficiálny názov Západného Nemecka, čím sa ukončilo rozdelenie krajiny po druhej svetovej vojne. Tento dátum je štátnym sviatkom známym ako Deň nemeckej jednoty.