Irán popravil šesť separatistických teroristov za bombové útoky v provincii Chúzestán

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Vahid Salemi)
TEHERÁN – V Iráne popravili šiestich členov separatistickej skupiny, odsúdených na trest smrti za ozbrojené útoky a bombové atentáty v juhozápadnej provincii Chúzestán, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku justíciu.
„Trest smrti pre šesť separatistických teroristických živlov, ktorí v uplynulých rokoch uskutočnili sériu ozbrojených operácií a bombových útokov v provincii Chúzestán, bol vykonaný dnes ráno,“ uviedol internetový portál iránskej justície Mizan.Podrobnosti o identite popravených osôb a samotných útokoch nezverejnili.