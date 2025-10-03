TRAGÉDIA v živom prenose! Mladá horolezecká hviezda (†23) spadla počas výstupu na vrchol, mladík neprežil

SACRAMENTO - Tragédia počas živého prenosu. 23-ročný horolezecký influencer Balin Miller zomrel počas živého vysielania výstupu na El Capitan v národnom parku Yosemite. Jeho zdrvená matka hovorí o "hroznej nočnej more".
Horolezecká hviezda tragicky zahynula počas živého prenosu v čase, keď sa šplhala na ikonickú skalnú stenu. Balin Miller, ktorý mal 23 rokov, zomrel v stredu pri páde počas výstupu na El Capitan v národnom parku Yosemite. Informuje o tom Mirror. El Capitan je jednou z najvýraznejších dominantných čŕt parku Yosemite, obrovskou takmer zvislou žulovou stenou vysokou približne 915 metrov, ktorá láka horolezcov z celého sveta.
"S ťažkým srdcom vám musím povedať, že môj neuveriteľný syn Balin Miller dnes zomrel pri nehode počas lezenia. Moje srdce je rozbité na milión kúskov. Neviem, ako sa cez to dostanem. Tak veľmi ho milujem. Chcem sa prebudiť z tejto hroznej nočnej mory," napísala v stredu zdrvená matka horolezca Jeanine Girard-Moorman na sociálnej sieti. "Liezol už ako malý chlapec. Jeho srdce a duša skutočne patrili len lezeniu. Miloval lezenie a nikdy v ňom nešlo o peniaze a slávu," prezradila.
Hoci stále nie je jednoznačne jasné, čo sa presne stalo, jeho starší brat Dylan Miller povedal, že Balin používal techniku nazývanú lead rope solo – spôsob lezenia osamote, pri ktorom je človek stále chránený lanom – na trase dlhej 730 metrov s názvom Sea of Dreams. Výstup už dokončil a ťahal nahor svoje posledné vybavenie, keď sa pravdepodobne zlanil z konca svojho lana, uviedol Dylan. Odborníci varujú, že táto metóda je stále vo svojej podstate riskantná.
Jedna fanúšička, ktorá sledovala jeho cestu niekoľko dní, prezradila, že sledovala online, keď sa stala táto hrozná nehoda. "Dostal sa na vrchol, ale musel si vytiahnuť tašky, pretože sa pri zdvíhaní zasekli na skale. Keď sa ich snažil vytiahnuť, spadol a zomrel, všetko bolo zachytené v živom prenose," napísala Michelle Derrick na Facebooku. Mnohí na sociálnych sieťach vzdali Balinovi hold. Označovali ho ako "chlapa s oranžovým stanom" kvôli jeho charakteristickému táborovému vybaveniu.
Balin bol skúseným alpinistom, ktorý už získal medzinárodnú pozornosť tým, že sa mu podaril prvý sólový výstup na Slovak Direct na Mount McKinley, technicky náročnú trasu, ktorej absolvovanie mu trvalo 56 hodín, ako zverejnil na svojom Instagrame v júni.
Vyrastal pri lezení na Aljaške so svojím bratom a ich otcom, ktorý bol tiež horolezec. Zatiaľ čo Dylanovi trvalo trochu dlhšie, kým sa do tohto športu zamiloval, jeho mladšiemu súrodencovi učaroval okamžite. "Hovoril, že sa cítil najviac nažive, keď liezol," povedal Dylan. "Som jeho starší brat, ale on bol mojím mentorom," dodal. "Inšpiroval toľko ľudí k veciam, ktoré sú možno nemysliteľné, vrátane mňa. Neviem si predstaviť, že by som niekedy znova liezol bez neho," povedal jeho brat.
Balinova najnovšia cesta do Yosemite nebola zameraná na náročné lezenie. Prišiel o dva týždne skôr, aby si užil lezenie a krásu parku, neskôr za ním mala prísť rodina. Balin okrem horolezectva miloval zvieratá a bol zábavný, láskavý a plný života, povedala jeho matka. Pri lezení často nosil pásik trblietok na lícnych kostiach, za čo označili za "bojovníka, ktorý si pred odchodom do bitky nanáša make-up".