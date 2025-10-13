Venezuela po udelení Nobelovej ceny opozícii zatvorila veľvyslanectvo v Nórsku

OSLO - Nórske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Venezuela bez uvedenia dôvodu zatvorila svoje veľvyslanectvo v Osle. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo bola venezuelskej opozičnej líderke Maríi Corine Machadovej udelená Nobelova cena za mier.
„Venezuelské veľvyslanectvo nás bez uvedenia dôvodu informovalo, že zatvára svoje brány,“ uviedla hovorkyňa nórskeho ministerstva Cecilie Roangová v e-maile pre agentúru AFP. Rozhodnutie Venezuely označila hovorkyňa za poľutovaniahodné. Pripomenula, že napriek rozdielnym názorom na niekoľko otázok si Nórsko želá udržiavať otvorený dialóg s Venezuelou a bude na tom aj naďalej pracovať.
Oznámenie o zatvorení venezuelského veľvyslanectva v Osle sa objavilo len tri dni po tom, čo v Osle minulý piatok oznámili, že Nobelova cena za mier bola udelená venezuelskej opozičnej političke Machadovej, ktorá pád Huga Cháveza - predchodcu súčasného venezuelského prezidenta Nicolása Madura - a jeho režimu, chávizmu, označila za svoj životný cieľ.
Machadová dostala zákaz kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, za ktorých víťaza bol - napriek protestom opozície -vyhlásený úradujúci prezident Maduro. Maduro v nedeľu bez zmienky o Nobelovej cene označil jej najnovšiu laureátku za „démonickú bosorku“ - ide o slovné spojenie, ktoré venezuelská vláda v súvislosti so svojou 58-ročnou oponentkou používa často. Hovorkyňa nórskej vlády upozornila, že „Nobelova cena je nezávislá od nórskej vlády“, a odporučila obracať sa v súvislosti s touto cenou na Nobelov výbor. Podľa Nobelovho výboru bola Machadová ocenená „za svoju neúnavnú prácu na obranu demokratických práv venezuelského ľudu a za svoj boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii“.