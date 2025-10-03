Spojené štáty sú pripravené spustiť operáciu vo Venezuele v rámci boja s kartelmi

WASHINGTON - Americké vojenské jednotky nasadené na ostrove Portoriko v Karibskom mori sú pripravené spustiť operáciu na obsadenie venezuelského územia ako súčasť boja amerického prezidenta Donalda Trumpa proti obchodovaniu s drogami. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom vo štvrtok informoval denník The Washington Examiner.
Denník napísal, že podľa amerických vojenských predstaviteľov sú zhromaždené sily v Portoriku dostatočné na obsadenie kľúčových strategických cieľov vo Venezuele, ako sú prístavy alebo letiská. The Washington Examiner tvrdí, že ministerstvo obrany svoje prípravy nijak obzvlášť neskrýva. Podľa jeho správy z priebehu cvičenia z konca augusta pri pobreží neďalekých amerických Panenských ostrovov vojaci trénovali aj výsadkovú operáciu a obsadenie letiska.
Podľa štyroch zdrojov stanice NBC News koncom septembra začali americkí vojenskí predstavitelia pripravovať možnosti vojenských útokov proti obchodníkom s drogami priamo na území Venezuely. Tie by sa podľa NBC News mohli začať v priebehu niekoľkých týždňov.
Trump v septembri nariadil nasadenie 10 stíhačiek F-35 na ostrove Portoriko. Z ostrova majú pomáhať americkým lodiam v Karibiku v boji proti drogovým kartelom. Okrem toho vyslal aj osem vojnových lodí ako súčasť operácie proti pašovaniu drog do USA. Americké sily vykonali niekoľko úderov proti lodiam, ktoré údajne pašovali drogy v Karibiku. Pri týchto útokoch v medzinárodných vodách zahynulo 14 ľudí.