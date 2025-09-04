Prvým americkým štátom bez povinného očkovania by sa mohla stať Florida

ST. PETERSBURG - Florida sa plánuje stať prvým štátom USA, ktorý zruší povinné očkovanie. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP, podľa ktorej by tento krok znamenal odklon od dlhoročného základného piliera zdravotníckej politiky na ochranu školákov a dospelých pred infekčnými chorobami.
Hlavný hygienik Floridy Joseph Ladapo pri stredajšom oznámení označil povinné očkovania za „nemorálne“ zasahovanie do práv ľudí, ktoré obmedzuje schopnosť rodičov prijímať rozhodnutia týkajúce sa zdravia ich detí. „Ľudia majú právo robiť vlastné rozhodnutia, informované rozhodnutia,“ povedal Ladapo, ktorý sa podľa AP často dostáva do sporov s lekárskou obcou. „Nemajú právo vám hovoriť, čo si máte dávať do svojho tela,“ vyhlásil na tlačovej konferencii. Časový rámec pre zamýšľané zmeny neposkytol.
Florida by týmto krokom prijala zdravotnícku agendu federálnej vlády, ktorú vedie minister zdravotníctva a dlhoročný aktivista proti očkovaniu Robert F. Kennedy Jr. Zrušením povinného očkovania by sa odvrátila od dlhoročnej praxe a výskumu, podľa ktorých sú vakcíny bezpečným a najefektívnejším nástrojom na zastavenie šírenia prenosných ochorení, najmä medzi školákmi, konštatovala AP.
Predsedníčka floridskej sekcie Americkej pediatrickej akadémie Rana Alissová uviedla, že zrušenie očkovania vystaví študentov a pracovníkom škôl väčšiemu riziku. „Keď sú všetci v škole zaočkovaní, choroba sa ťažšie šíri,“ zdôraznila. Keď deti ochorejú a chýbajú v škole, aj ich rodičia chýbajú v práci a ovplyvní to nielen tieto rodiny, ale aj miestnu ekonomiku, dodala.
Guvernéri chcú chrániť vlastnú zdravotnícku politiku
Guvernéri štátov Washington, Oregon a Kalifornia na západnom pobreží USA v stredu oznámili, že vytvorili alianciu na ochranu svojej zdravotníckej politiky a budú spoločne určovať vlastné odporúčania týkajúce sa očkovania. Podľa nich vláda prezidenta Donalda Trumpa ohrozuje zdravie Američanov politizáciou Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), v ktorom minister Kennedy robí rozsiahle zmeny.
V štáte Florida je pre deti povinné očkovanie proti osýpkam, ovčím kiahňam, hepatitíde typu B, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, detskej obrne a iným chorobám, vyplýva z webovej stránky štátneho ministerstva zdravotníctva. Americká lekárska asociácia (AMA) vydala stanovisko, podľa ktorého by plán Floridy „podkopal desaťročia pokroku v oblasti verejného zdravia“. Floridských predstaviteľov vyzvala, aby zmenu prehodnotili a zabránili tak šíreniu infekčných ochorení ohrozujúcich zdravie a životy obyvateľov.