Brady a pupky DOLE! EXmoderátor FOXnews zvolal kompletné velenie americkej armády z celého sveta, aby ich urážal

QUANTICO - Vojenská základňa Quantico vo Virgínii sa stala dejiskom mimoriadneho stretnutia. Prezident Donald Trump a minister vojny Pete Hegseth zhromaždili stovky generálov z celého sveta — a pri tej príležitosti ich verejne kritizoval, nabádal ich schudnúť a zosmiešňoval ich postavy.
Bezprecedentné zhromaždenie
V utorok sa vo Virgínii zišlo vyše osemsto amerických generálov a admirálov z rôznych kútov sveta. Do základne Quantico ich náhle povolal šéf Pentagonu Pete Hegseth. Samotná skutočnosť, že sa toľko veliteľov stretlo na jednom mieste, vyvolala v armáde nervozitu i otázky o bezpečnosti.
„Od tejto chvíle je jediným poslaním nového ministerstva vojny viesť vojnu, pripravovať sa na ňu a pripravovať sa na víťazstvo. Nie preto, že vojnu chceme, ale preto, že milujeme mier,“ vyhlásil Hegseth pred dôstojníkmi.
Trump: sklamanie z Putina a jadrové varovanie
Donald Trump pred zhromaždenými veliteľmi otvorene priznal rozčarovanie z ruského prezidenta: „Chcem, aby sa to skončilo. Ukončíme to. Je to najhoršia vojna od čias druhej svetovej vojny,“ povedal na adresu Ukrajiny. Dodal: „Som veľmi sklamaný prezidentom Putinom. Myslel som si, že to zastaví. Povedal som mu: nevyzerá to dobre. Vedieš vojnu štyri roky, ktorá mala trvať týždeň. Si papierový tiger?“
Trump reagoval aj na hrozby bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva. „Spomenuli niečo o jadrových zbraniach. Veľmi hlúpa osoba to spomenula, takže som z opatrnosti vyslal jednu alebo dve ponorky k ruským brehom,“ prezradil. „Nemôžeme dovoliť, aby ľudia narábali s takými jadrovými vyhrážkami. Slovo ‚nukleárne‘ je jedným z tých zakázaných slov na N, ktoré sa nemajú používať,“ dodal.
Medvedev v júli varoval Washington, že americké ultimáta voči Moskve sú „krokom k vojne“ a pripomenul aj ruský systém jadrovej odvety známy ako „Mŕtva ruka“.
Ukrajina a rola sprostredkovateľa
Trump tvrdí, že konflikt by sa mal riešiť priamym stretnutím lídrov. „Zelenskyj a Putin sa musia osobne stretnúť. Ja som vynikajúci sprostredkovateľ,“ vyhlásil. Zároveň priznal, že ukončenie vojny je zložitejšie, než očakával, a vinu za jej vypuknutie hodil na predchodcu Joea Bidena. Konkrétny plán riešenia však nepredstavil.
Venezuela pod tlakom
Ďalším bodom rokovania bola situácia v Latinskej Amerike. Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil stav vonkajšej núdze po tom, čo USA začali rozsiahlu operáciu v Karibiku s cieľom zastaviť pašovanie drog. Caracas v tom vidí hrozbu invázie.
Americké médiá (NBC, New York Times) uvádzajú, že v Pentagone sa skutočne diskutuje aj o útokoch proti pašerákom na venezuelskom území či dokonca o možnosti zvrhnúť Madura. Trump reagoval stručne: „Uvidíme, čo sa stane.“ Zároveň sa pochválil, že jeho administratíva už zastavila dovoz drog po mori a teraz sa zameria na pašerákov, ktorí prichádzajú cez Venezuelu po súši.
Tvrdšie pravidlá pre armádu
Hegseth na konferencii ohlásil zásadné zmeny vo vnútri armády. „Už žiadne brady, dlhé vlasy a povrchné individuálne prejavy,“ odkázal. Avizoval prísnejšie fyzické testy, ktoré podľa neho mnohé ženy nemusia zvládnuť. „Ak to dokážu, výborne. Ak nie, tak bohužiaľ. Ak to znamená, že sa ženy nedostanú na bojové pozície, nech sa tak stane. Nie je to zámer, ale môže to byť výsledok,“ dodal.
Minister tiež vyhlásil, že zastaví „woke propagandu“ a vráti armáde tradičnú disciplínu. „Vedenie bojovníkov k vysokým, rodovo neutrálnym a nekompromisným štandardom nie je toxické,“ argumentoval.
Zosmiešňoval ich vzhľad
Súčasťou Hegsethových pokynov na stretnutí bolo aj otvorené zosmiešňovanie vzhľadu vysoko postavených dôstojníkov. „It’s completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon,“ povedal a vyhlásil, že je „únavné pozerať sa pri bojových formáciách na tlstých vojakov“.
Tento tón vyvolal dojem, že minister využil stretnutie nielen na politické či vojenské témy, ale aj na osobné výčitky — pričom vyzýval dôstojníkov k tomu, aby zlepšili svoju fyzickú kondíciu, „zložili pupky“ a dodržiavali prísne štandardy výzoru.
Trump naopak prisľúbil vojakom viac peňazí a pripomenul, že už sprostredkoval dohody, ktoré podľa neho zastavili niekoľko „stovky rokov trvajúcich vojen“. V tejto súvislosti spomenul mier medzi Azerbajdžanom a Arménskom aj čerstvú dohodu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Nezabudol dodať, že si zaslúži Nobelovu cenu mieru.
Signál pre svet
Odborníci upozorňujú, že zhromaždenie stovák veliteľov môže byť symbolom Trumpovej snahy upevniť autoritu nad armádou. Zároveň však vysiela signál spojencom aj protivníkom: Washington je pripravený na vojnu, ale deklaruje, že ju nechce viesť.
Kritika: bolo to „divadlo“, mali to spraviť emailom
Niektorí bývalí obranní predstavitelia zhromaždenie ostro kritizovali. Jeden z nich ironicky poznamenal: „Mohlo to byť emailom,“ a dodal, že to bola len strata času pre veliteľov, ktorí mali dôležitejšie povinnosti. Iný to nazval „politickým spektáklom“, ktorý priniesol viac rozruchu než reálnych riešení.