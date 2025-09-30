USA musia napraviť desiatky rokov úpadku svojej armády, vyhlásil minister obrany Hegseth

QUANTICO - Americký minister obrany Pete Hegseth v utorok oznámil, že armáda USA prejde reformou, ktorá má ukončiť „desaťročia úpadku“. Vyhlásil to na stretnutí stoviek generálov a admirálov, ktoré sa konalo na základni námornej pechoty v meste Quantico v americkom štáte Virgínia. Informovala o tom agentúra AFP.
Hegseth zvolal stovky generálov a poradcov
Hegseth do Quantica zvolal z celého sveta stovky amerických generálov a admirálov, vysokopostavených veliteľov s jednohviezdičkovou alebo vyššou hodnosťou a ich poradcov. Dôvod stretnutia im nebol oznámený vopred.
Vo svojom prejave Hegseth vyhlásil koniec „ideologickému balastu“, pričom spomenul obavy zo zmien klímy, šikanu, „toxických veliteľov“ či povyšovanie na základe rasy alebo pohlavia. „Armáda bola nerozumnými a nezodpovednými politikmi prinútená sústrediť sa na nesprávne veci. Stali sme sa ‘woke rezortom’. Ale s tým je už koniec,“ zdôraznil Hegseth, ktorý obhajoval aj vlnu prepúšťania po svojom vymenovaní do čela Pentagónu.
Ďalšie zmeny vo vedení armády
Objasnil súčasne, že „je takmer nemožné zmeniť kultúru s tými istými ľuďmi, ktorí pomohli vytvoriť túto kultúru alebo z nej dokonca profitovali“. Avizoval, že dôjde k ďalším zmenám vo vedení armády. Oznámil, že zavádza desať nových smerníc týkajúcich sa fyzickej zdatnosti a úpravy zovňajšku a chce návrat k „najvyššiemu mužskému štandardu“ pre bojové pozície. Kritizoval aj vojakov s nadváhou a dodal, že „vidieť tučných generálov a admirálov v chodbách Pentagónu a na veliteľstvách po celom svete je úplne neprijateľné. Nie je to pekný pohľad.“
Príhovor na tomto stretnutí predniesol aj prezident USA Donald Trump, ktorý predtým novinárom povedal, že sa následne stretne s najvyššími vojenskými predstaviteľmi a „ak sa mu nebudú páčiť, môže ich na mieste vyhodiť.“
Ako informovala stanica CBS News, svoj prejav Trump začal povzbudením prítomných veliteľov, že mu môžu slobodne zatlieskať, alebo aj opustiť miestnosť, ak nesúhlasia s jeho tvrdeniami. Dodal však, že v takom prípade prídu „o hodnosť i o budúcnosť“.
Kritika Bidenovej administratívy
Trump zároveň kritizoval administratívu svojho predchodcu Joea Bidena a žartoval, že očakával väčší odpor voči svojmu rozhodnutiu premenovať ministerstvo obrany na ministerstvo vojny, čo však Kongres zatiaľ neodobril. Trump vyhlásil, že ide viac než len o zmenu značky, ale o „historické znovupotvrdenie nášho poslania, identity a hrdosti“.
Dodal, že Spojené štáty majú „extrémnu silu“, ktorá jeho administratíve umožnila viesť rokovania s cieľom ukončiť konflikty medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas a medzi Ukrajinou a Ruskom.
„Spoločne znovu prebúdzame bojového ducha,“ povedal Trump. „Som s vami, podporujem vás a ako prezident stojím za vami na 100 percent. Nikdy neuvidíte, že by som čo i len trochu zaváhal,“ zdôraznil „Niet vyššej pocty, ako slúžiť ako váš najvyšší veliteľ,“ povedal Trump a dodal, že vojenskí dôstojníci prítomní na stretnutí vyzerajú, akoby „vystúpili priamo z filmového kastingu“.