Orbán odkázal Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán na sociálnej sieti X odkázal predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Orbán reagoval na Tuskove vyjadrenie na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine „je naša vojna“.
„Možno si myslíš, že si vo vojne s Ruskom, ale Maďarsko nie je - a nie je v nej ani Európska únia. Hráš nebezpečnú hru so životmi a bezpečnosťou miliónov Európanov. Toto je veľmi zlé!“ odkázal Orbán poľskému premiérovi.
Zelenskyj chce spoločný štít protivzdušnej obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Varšavskom bezpečnostnom fóre v pondelok povedal, že Ukrajina by chcela s krajinami regiónu vytvoriť spoločný štít protivzdušnej obrany pred hrozbami z Ruska, vyhlásil.
Tusk sa podľa servera 24.hu na fóre takisto prihováral za zintenzívnenie obranných krokov Európy. „Musíme si uvedomiť, že toto je naša vojna,“ cituje server poľského ministerského predsedu, ktorý opísal konflikt na Ukrajine ako súčasť opakujúceho sa projektu Ruska zameraného na „zotročenie národov, zbavenie jednotlivcov slobody a triumf autoritárstva, tyranie, krutosti a erózie ľudských práv“. Tusk tiež varoval pred možnosťou „trhlín“ v NATO.