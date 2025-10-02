Bývalá nemecká kancelárka Merkelová sa v Budapešti stretla s premiérom Orbánom

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu vo svojej oficiálnej rezidencii v Budapešti prijal bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, s ktorou má pritom pomerne napäté vzťahy. Informuje o tom správa agentúry DPA.
„Pre nás platí: raz kancelárka, navždy kancelárka. Vitajte v Maďarsku, Angela Merkelová,“ napísal Orbán na sociálnej sieti Facebook. O čom maďarský premiér a bývalá nemecká kancelárka v stredu rokovali, však zverejnené nebolo. Merkelová, ktorá bola kancelárkou v rokoch 2005-21, bola v Budapešti pri príležitosti predstavenia maďarského prekladu svojej knihy s názvom „Sloboda: Spomienky 1954-2021“.
Ich názorové rozdiely vyvrcholili počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď z konfliktných regiónov na Blízkom východe cez Maďarsko do západnej Európy utekali desaťtisíce ľudí. Maďarsko dočasne odmietlo utečencom povoliť pokračovať v ceste. Tento svoj postoj zmenilo, keď Merkelová prejavila ochotu Nemecka prijať ich. Jej slávna veta z tých čias: „My to zvládneme!“ je odvtedy často terčom posmechu Orbána a jeho stúpencov, píše DPA.