Izrael obvinil flotilu GSF s humanitárnou pomocou pre Gazu z napojenia na Hamas

TEL AVIV - Izrael v utorok obvinil flotilu Global Sumud Flotilla (GSF) smerujúcu do Pásma Gazy z priamych väzieb na zahraničnú odnož palestínskeho militantného hnutia Hamas a odvolával sa pri tom na dokumenty tejto skupiny. Aktivisti sa usilujú dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov palestínskej enklávy a prelomiť tak izraelskú blokádu trvajúcu od roku 2007. Informuje agentúra DPA.
Dokumenty dokazujú väzby flotily na Hamas
„Dokumenty Hamasu, ktoré boli objavené v Pásme Gazy a ktoré sú zverejnené po prvýkrát, dokazujú priamu väzbu medzi vodcami flotily a teroristickou organizáciou Hamas,“ uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok na platforme X.
Podľa rezortu dokumenty obsahujú zoznam členov tzv. Palestínskej konferencie pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), ktorá podľa neho „funguje ako zastupujúci orgán Hamasu v zahraničí“ a ktorú spája s flotilou.
Ministerstvo dodalo, že na zozname je aj Záher Bíráwi, ktorého opisuje ako „vedúceho sektora Hamasu v rámci PCPA vo Veľkej Británii“ a organizátora viacerých flotíl smerujúcich do Pásma Gazy za posledných 15 rokov.
Bíráwi s Gretou Thunbergovou aj Haníjom
Izraelský rezort diplomacie zverejnil fotografiu, na ktorej je podľa neho Bíráwi so švédskou občiankou Gretou Thunbergovou a ďalšími aktivistami z flotily. Na ďalšej fotografii je podľa izraelských orgánov Bíráwi vedľa bývalého šéfa politického krídla Hamasu Ismáíla Haníju, ktorého Izrael pred viac ako rokom zabil diaľkovo ovládanou bombou. DPA upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Aktivisti z flotily na obvinenia spočiatku nereagovali.
Flotilu GSF tvorí 51 lodí. Podľa agentúry ANSA by mala vstúpiť do izraelskej rizikovej zóny v utorok v noci. Turecké úrady v pondelok pomohli s evakuáciou aktivistov na jednej z lodí flotily po poruche v strojovni. GSF tiež minulý týždeň oznámila, že sa stala terčom útokov dronov, ktoré na lode zhodili granáty a prášok vyvolávajúci svrbenie. Z útoku obvinila Izrael. Taliansko na ochranu aktivistov vyslalo dve vojnové lode, ktoré sa však podľa agentúry ANSA odpoja v utorok pred vstupom do izraelskej rizikovej zóny.