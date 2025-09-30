Izrael tvrdí, že do Pásma Gazy vstúpilo vyše 400 kamiónov s humanitárnou pomocou

GAZA - Davy Palestínčanov sa v utorok zhromaždili pri distribučnom centre v Nusajráte v strede pobrežnej palestínskej enklávy, ktoré prevádzkuje Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), aby si prevzali humanitárnu pomoc. Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) tvrdí, že v pondelok vstúpilo do Pásma Gazy takmer 430 kamiónov s humanitárnou pomocou - z 330 z nich následne distribuovala pomoc OSN a iné organizácie. Informuje o tom stanica BBC.
Podľa COGAT čakajú na vyzdvihnutie pomoci ešte stovky kamiónov. Humanitárne organizácie však opakovane tvrdia, že do Pásma Gazy, kde už takmer dva roky prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, sa nedostáva dostatočné množstvo pomoci, pričom v meste Gaza je oficiálne vyhlásený hladomor. Od začiatku vojny zomrelo od hladu už vyše 400 ľudí vrátane vyše 140 detí. Viac ako 100 medzinárodných humanitárnych a ľudskoprávnych organizácií tiež upozornilo pred masovým hladovaním v Gaze.
Americký mierový plán, ktorý v pondelok predstavil prezident Donald Trump, okrem iného stanovuje, že po prijatí návrhu bude do palestínskej enklávy okamžite odoslaná humanitárna pomoc. Dodáva tiež, že distribúcia a vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sa bude uskutočňovať bez Izraela či Hamasu - a to prostredníctvom OSN a Červeného polmesiaca.
Humanitárnu pomoc do vojnou zničenej palestínskej enklávy sa v súčasnosti usiluje dopraviť aj flotila Global Sumud Flotilla (GSF), ktorá pozostáva z 51 lodí. Izrael odmieta obvinenia, že spôsobil v Pásme Gazy hladomor, a tvrdí, že zodpovednosť nesie Hamas, ktorý vraj rabuje zásoby. Izraelské sily naďalej pokračujú v útokoch v tejto enkláve, ktoré si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva za uplynulých 24 hodín vyžiadali najmenej 42 obetí. Počas takmer dva roky trvajúcej vojny zahynulo už najmenej 66 097 Palestínčanov a státisíce utrpeli zranenia.