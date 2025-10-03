Rozbitá opozícia hľadá spásu: Spolupráca s hnutím Slovensko pod optikou PRIESKUMU, takto to vidia voliči!

BRATISLAVA - Rozhodnosť opozičných voličov odovzdať svoje preferencie tomu-ktorému subjektu bola ešte v polovici septembra viacmenej jasná a rady politikov chystali spoločné demonštrácie a protesty. Teraz prichádza prieskum, ako by si opoziční voliči predstavovali spoluprácu s hnutím Slovensko.
Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov. Ide teda o obdobie ešte pred samotným hlasovaním o ústave, kde sa matovičovcom "utrhli" dvaja poslanci Marek Krajčí a Matúš Krátky, aj vďaka čomu prešla novelizácia tohto základného dokumentu štátu o dvoch pohlaviach.
V čase pred hlasovaním o tomto dokumente sa respondenti vyjadrili v tom zmysle, že opozícia by sa mala usilovať o povolebnú spoluprácu s hnutím Igora Matoviča v pomere 57 percent za a 34 percent proti. Zvyšní sa vyjadriť nevedeli.
Demokrati poriadne vyčnievajú
Rozdiely už možno badať pri oddelenom meraní jednotlivých voličských táborov opozície. Pri Progresívnom Slovensku je to pomer 56 ku 36, pri voličoch Slobody a Solidarity 55 ku 39, v prípade Kresťanskodemokratického hnutia a ich voličov je to 47 ku 36 a v prípade mimoparlamentných Demokratov táto snaha o spoluprácu s matovičovcami vyskočila až na 73 percent voči 18-percentnému nesúhlasu.
U samotných voličov hnutia Igora Matoviča je to už jasnejšie a spoluprácu chce 81 percent opýtaných, pričom len 10 percent nechce.