Prvý PRIESKUM po podivnom hlasovaní o ústave prináša zemetrasenie v preferenciách! TIETO strany poriadne padli

BRATISLAVA - Celá spoločnosť ostala v miernom šoku po tom, ako na konci septembra časť opozície pomohla koalícii 90 hlasmi schváliť zmenu ústavy. Odvtedy sa začalo šuškať, aký veľký vplyv to bude mať na preferencie niektorých strán. Rozdiel je skutočne výrazný.
Prieskum zverejnila agentúra NMS Market Research Slovakia na sociálnej sieti. Vykonávali ho od 1. do 5. októbra 2025 na vzorke 1 002 respondentov.
Ak by sa voľby konali na začiatku tohto mesiaca, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 24,8 percenta hlasov, ktoré si oproti septembru polepšilo o dva percentuálne body. Druhý by bol Smer-SSD, ktorý si pohoršil na 17,9 percenta hlasov. Stúplo tretie hnutie Republika, a to na 11,8 percenta hlasov.
Hlas klesol na jednociferný výsledok, problém má aj KDH
Poriadne si však pohoršil aj koaličný Hlas-SD, ktorý spadol z dvojciferných hodnôt na štvrté miesto 8,3 a dýcha mu na chrbát piate hnutie Slovensko s 6,4 percentami hlasov. Slovensko malo v septembri 7,1 percenta. Sloboda a Solidarita si získala srdcia 5,9 percenta voličov, čo je mierne pohoršenie.
Poslednými subjektami v parlamente by boli KDH, ktoré si tiež mierne pohoršilo a miernu stratu utrpeli stále parlamentní Demokrati s 5,2 percentami. Pred bránami by skončili Aliancia (4,4 percenta), Sme rodina (3,2 percenta) a SNS (2 percentá).
Súčasná koalícia by už vládu nezložila a opozičné rady by na novú vládu stále potrebovali hnutie Slovensko, aby poskladali 83-člennú väčšinu.