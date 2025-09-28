MIMORIADNY ONLINE Letecký poplach nad celou Ukrajinou: Poľsko reagovalo uzáverou neba

KYJEV/VARŠAVA - Nad celou Ukrajinou bol dnes od 5. hodiny SELČ vyhlásený letecký poplach, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie ukrajinského letectva.Poľské ozbrojené sily medzitým uviedli, že vyslali lietadlá na zabezpečenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru po tom, ako Rusko začalo nové útoky na Ukrajinu. Podľa serveru FLightradar24 Poľsko najmenej do 6.00 h SELČ uzavrelo vzdušný priestor okolo Lublinu a Řešova (Rzeszów) kvôli "neplánovanej vojenskej aktivite súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti štátu". Situáciu sledujeme ONLINE.
6:00 Ukrajina a USA plánujú veľké obchody so zbraňami, hovorí Zelenskyj. Ukrajina plánuje „Mega dohodu“ – veľkú dohodu o nákupe amerických zbraní – a „dohodu o dronoch“ na predaj ukrajinských bezpilotných systémov USA, povedal Zelenskyj.
Nad celou Ukrajinou bol podľa letectva vyhlásený letecký poplach
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Diplomatické snahy ukončiť tento konflikt zatiaľ zlyhali.
V posledných týždňoch tiež niekoľko krajín NATO hlásilo, že ruské drony alebo stíhačky narušili ich vzdušný priestor. Poľsko 10. septembra zaznamenalo dve desiatky prípadov narušenia vzdušného priestoru ruskými dronmi, z ktorých niektoré spoločne so spojencami zostrelilo, Rumunsko následne informovalo, že do jeho vzdušného priestoru prenikol ruský dron, a pred niekoľkými dňami Estónsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušili tri ruské stíhačky.
Rusko nezískalo naspäť kreslo v Rade ICAO
Rusko v sobotu nezískalo dostatočnú podporu na svoje opätovné zvolenie do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Ide tak o najnovšie odsúdenie Moskvy za jej inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters.
Rusko počas zasadnutia ICAO v Montreale dostalo 87 hlasov, pričom na získanie kresla v 36-člennej Rade organizácie potrebovalo 93 hlasov. Moskva v roku 2022 po začatí invázie na Ukrajinu stratila svoje miesto v prvej skupine Rady, ktorá zahŕňa krajiny ako Čína, Brazília, Spojené štáty a Austrália - „štáty s rozhodujúcim významom v leteckej doprave“. Ruský predstaviteľ okamžite žiadal nové hlasovanie, no zhromaždenie to odmietlo.
Rada organizácie okrem vojny odsúdila Rusko aj za rušenie signálu v globálnych navigačných satelitných systémoch (GNSS), ktoré zahŕňajú aj GPS, čo Moskva popiera. „Sú najagresívnejšími porušovateľmi medzinárodných dohôd a medzinárodných noriem,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy pre agentúru Reuters. „Ako by sme mohli dovoliť, aby do svetovej organizácie vstúpil niekto, kto v skutočnosti robí vzdušný priestor nebezpečnejším namiesto jeho zabezpečovania?“ dodal.
ICAO stanovuje globálne bezpečnostné normy pre civilné letectvo, pričom rada zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, pripomína Reuters.