Belgicko má plné väznice: Zločincov chce poslať do Kosova a Albánska

BRUSEL - Belgická vláda chce preplnenosť vlastných väzníc vyriešiť možnosťou prenájmu alebo výstavbou väznice v Kosove alebo Albánsku. Informuje správa agentúr DPA a Belga.
Belgická ministerka spravodlivosti Annelies Verlindenenová a ministerka pre azyl a migráciu Anneleen Van Bossuytová počas trojdennej návštevy Kosova a Albánska diskutovali o možných riešeniach pre preplnené belgické väznice a boji proti organizovanému zločinu. Stretli sa aj s kosovskou prezidentkou Vjosou Osmaniovou. Kosovo už má podobnú dohodu s Dánskom v hodnote 210 miliónov eur. Podľa nej si prenajme 300 väzenských ciel vo väznici v Gjilane na desať rokov a prvých väzňov tam má presunúť okolo apríla 2027.
Chýba približne 2000 väzenských miest
V Belgicku chýba približne 2000 väzenských miest. Cieľom návštevy ministeriek bolo vyvinúť tlak na Albánsko, aby prijalo späť svojich väznených občanov. V belgických väzniciach je 307 Albáncov, z nich 253 nemá právo zostať v krajine. „Ak si tí, ktorí tu boli odsúdení a nemajú právo zostať v Belgicku, môžu odpykať trest vo svojej krajine pôvodu, zmierňuje to tlak na náš väzenský systém,“ povedala Verlindenová. V roku 2014 bolo Belgicko odsúdené Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) za neľudské väzenské podmienky a odvtedy čelí opakovanej kritike aj zo strany Rady Európy.