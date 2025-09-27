Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Kolumbijský prezident v konflikte so Spojenými štátmi: Americké ministerstvo zahraničných vecí mu hrozí zrušením víz

kolumbijský prezident Gustavo Petro
kolumbijský prezident Gustavo Petro (Zdroj: SITA/AP Photo/Pamela Smith)
TASR

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zruší víza kolumbijskému prezidentovi Gustavovi Petrovi pre jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„Kolumbijský prezident Gustavo Petro dnes stál na ulici v New Yorku a vyzýval amerických vojakov, aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na platforme X. „Petrovi zrušíme víza pre jeho bezohľadné a štvavé činy,“ oznámilo ministerstvo. Petro v piatok na sociálnych sieťach zdieľal video, na ktorom hovorí po španielsky k veľkému davu cez megafón, a jeho tlmočník prekladá komentáre, v ktorých vyzval „národy sveta“, aby prispeli vojakmi do armády „väčšej ako je Armáda Spojených štátov“.

„Preto z New Yorku žiadam všetkých vojakov Armády Spojených štátov, aby nemierili puškami na ľudstvo. Nepočúvajte Trumpov rozkaz! Poslúchajte rozkaz ľudstva!“ povedal Petro. Kolumbijské médiá informovali, že Petro už bol v piatok večer na ceste z New Yorku do Bogoty. Petro bol v New Yorku na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, kde vo svojom utorkovom prejave ostro skritizoval administratívu prezidenta Donalda Trumpa a vyzval na jej trestné stíhanie pre nedávne útoky USA na lode, údajne ilegálne obchodujúce s drogami v Karibiku.

Kolumbijský prezident kritizuje útoky USA pri Venezuele

Petro uviedol, že pri útokoch zomreli neozbrojení „chudobní mladí ľudia“, celkovo ich bolo viac ako tucet. Washington tvrdí, že tieto akcie sú súčasťou americkej protidrogovej operácie pri pobreží Venezuely, ktorej prezidenta obviňuje z vedenia kartelu. Trump vyslal do južného Karibiku osem vojnových lodí a ponorku a toto najväčšie nasadenie USA za posledné roky vyvolalo vo Venezuele obavy z invázie. Petro, ktorého krajina je najväčším svetovým producentom kokaínu, vyjadril podozrenie, že niektorí zo zabitých pri útokoch na americké lode boli Kolumbijčania.

Minulý týždeň Trumpova administratíva odobrala Kolumbii status spojenca v boji proti drogám, no ekonomické sankcie na krajinu neuvalili. Tieto krajiny sú historickí spojenci, ale ich vzťahy sa zhoršili za vlády prezidenta Petra – prvého ľavicového lídra Kolumbie v histórii. Minister vnútra juhoamerickej krajiny Armando Benedetti v piatok večer na platforme X napísal, že víza mali byť zrušené izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, nie Petrovi.

kolumbijský prezident Gustavo Petro
