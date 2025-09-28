Kolumbijský prezident Petro obvinil USA z porušovania medzinárodného práva pre zrušenie jeho víz

BOGOTA - Kolumbijský prezident Gustavo Petro v sobotu zavrhol rozhodnutie USA zrušiť jeho víza a obvinil Washington z porušovania medzinárodného práva. Informuje agentúra Reuters.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zruší víza kolumbijskému lídrovi pre jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.
Nepotrebujem víza, som slobodný človek, uviedol Petro
„Už nemám víza na cestovanie do USA. Nezáleží mi na tom. Nepotrebujem víza... pretože som nielen kolumbijským občanom, ale aj európskym občanom a skutočne sa považujem za slobodného človeka,“ uviedol prezident v príspevku na platforme X. „Zrušenie (víz) za odsúdenie genocídy (v Pásme Gazy) ukazuje, že USA už nerešpektujú medzinárodné právo,“ doplnil.
Spory o obvinenia z genocídy v Gaze
Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy v súvislosti so svojimi krokmi v Pásme Gazy a tvrdí, že koná v sebaobrane. Viacerí ľudskoprávni odborníci i vyšetrovanie OSN však tvrdia, že v palestínskej enkláve ku genocíde naozaj dochádza, píše Reuters.
Petro sa v piatok prihovoril davu pro-palestínskych demonštrantov pred sídlom OSN na Manhattane a vyzval na vytvorenie globálnych ozbrojených síl s hlavným cieľom oslobodiť Palestínčanov. Zároveň naliehal na amerických vojakov, aby „nemierili zbraňami na ľudí, nepočúvali Trumpove rozkazy“ a namiesto toho „poslúchli rozkaz ľudstva“, píše Reuters. Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že manipulácia s vízami ako diplomatickou zbraňou je v rozpore s duchom OSN.