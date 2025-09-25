Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža

MNÍŠEK NAD HNILCOM - Vodič v Mníšku nad Hnilcom neúmyselne zrazil muža ležiaceho na ceste. Incident si všimol až po zastavení, keď objavil telo zakliesnené pod autom. Napriek okamžitej snahe o záchranu muž zraneniam podľahol.
Včera (24.9.) krátko pred polnocou došlo na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom k tragickej dopravnej nehode. "Podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta VW Passat z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič chodca zachytil a ťahal zakliesneného až k potravinám v obci Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu," uviedla košická krajská polícia. Vodič okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, žiaľ, neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.
"Oproti mne išlo auto. Hneď ako sme sa minuli, cítil som, že som cez niečo prešiel. Bol to prudký náraz. Myslel som si, že je to nejaký kus dreva alebo iný predmet na ceste," vysvetlil vodič pre TV Joj.
Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz. "Prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a prečo vodič vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uvádza polícia.
Obeťou nehody je miestny obyvateľ
Obeťou nehody je miestny obyvateľ, ktorý sa do obce nedávno prisťahoval. Pred incidentom ho údajne videli v miestnom pohostinstve. Na mieste sa šírili zvesti, že chodca ešte pred nehodou mohla napadnúť skupina ľudí, o čom svedčili krvavé stopy pred miestom zrážky.