APOKALYPSA v Hong Kongu: Ulicami sa prehnal supertajfún, voda PRERAZILA sklenené dvere hotela!

HONG KONG – Uprostred tohto týždňa zasiahol pobrežie Hong Kongu supertajfún Ragasa. Všetky najhoršie varovania sa potvrdili, pretože vietor dosiahol silu hurikánu. V meste pritom nevyčíňal len vietor, ale aj voda, ktorá zasiahla pobrežie vo veľkých prílivových vlnách. Silný prúd nezastavili ani hlavné dvere miestneho hotela.
Supertajfún Ragasa, ktorý zasiahol pobrežie Hong Kongu spôsobil veľké škody. V stredu 24. septembra o 2:40 ráno miestneho času vydali miestne úrady najvyšší stupeň varovania. Vlny, ktoré dorazili na pobrežie, brali so sebou všetko, čo im stálo v ceste. Ako informuje Hong Kong FP, silný prúd vody nezastavili ani mohutné sklenené dvere miestneho hotela Fullerton v Ocean Parku.
Zaplavená vstupná hala
Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, voda prerazila hlavnými dverami a v priebehu pár sekúnd zaplavila vstupnú halu. Jedného muža, zrejme zamestnanca hotela alebo hosťa, strhol prúd a spadol do vody, ktorá už bola v tej chvíli vo výšky kolien. V pozadí je počuť vyľakaný personál, ktorý všetkých upozorňoval, aby opustili vstupnú halu.
Hotel Fullerton sa neskôr k tomuto incidentu vyjadril, že na mieste nešťastia neboli hlásené žiadne zranenia. "Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili pohodlie a bezpečnosť pre našich hostí," uviedol hovorca hotela.
Veľké škody a desiatky zranených
Supertajfún zaplavil celé východné pobrežie mesta. Prílivové vlny dosahovali výšku pouličného osvetlenia. Ragasa spôsobila rozsiahle škody v celom Hong Kongu. Len v stredu ráno bolo hlásených najmenej 350 spadnutých stromov. Hongkongský denník uvádza, že v meste bolo bezprostredne po tajfúne hlásených najmenej 56 prípadov zranených civilistov, ktorých ošetrili na pohotovosti.