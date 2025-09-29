Poľskí policajti objavili zlatú baňu! Skupina vyrábala falošné lieky: Ide zatiaľ o najväčšiu výrobňu v krajine

VARŠAVA - Poľská polícia v Západopomoranskom vojvodstve odhalila zatiaľ najväčšiu výrobňu falošných liekov v krajine, oznámila dnes vo vyhlásení. Počas prehliadky na mieste zabezpečila hotové preparáty, ktorých hodnotu expert Poľskej antidopingovej agentúry odhadol na najmenej 20 miliónov zlotých.
Skupina fungovala od roku 2021 a zaoberala sa výrobou a distribúciou sfalšovaných liekov, steroidov a iných farmaceutických výrobkov. "Podmienky výroby sa výrazne líšili od platných noriem a predstavovali závažné ohrozenie pre zdravie a životy ľudí," uviedla polícia. Nelegálna továreň vyrábala aj lieky podávané injekčne, ktorých ekvivalenty na bežnom trhu neexistujú a ktorých používanie môže byť až životu nebezpečné.
Polícia na mieste objavila kompletnú linku na výrobu liekov a zaistila značné množstvo hotových preparátov. Zadržala osem ľudí, vrátane šéfa skupiny, ktorý mal kontrolu nad celým výrobným procesom, vrátane nákupu jednotlivých zložiek preparátov. Ďalší ľudia zabezpečovali samotnú výrobu a distribúciu prípravkov, na ktorú používali napríklad balíkomaty.
Policajti na mieste zaistili tiež luxusné autá, bižutériu a hotovosť v rôznych menách. Zadržaní sú obvinení z účasti na organizovanej zločineckej skupine, nelegálnej výroby a predaja liekov, prania špinavých peňazí a ohrozovania života veľkého počtu ľudí. Dvoch z nich poslal súd do väzby.