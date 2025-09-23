V New Yorku sa konalo neformálne rokovanie európskych šéfov diplomacií

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v pondelok v New Yorku zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Stretnutie, ktoré sa už tradične koná počas Valného zhromaždenia OSN, bolo zamerané na diskusiu s partnermi z Brazílie, Indie a Mexika o aktuálnych konfliktoch a krízach vo svete, ako aj o možnostiach posilnenia spolupráce v otázkach spoločného záujmu.
Ako informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie SR, minister Blanár počas tohto neformálneho zasadnutia označil rokovania s tretími krajinami za príležitosť diskutovať o aktuálnych krízach a konfliktoch, zdieľať postoje a spoločne prispievať k pozitívnej agende.
„V súčasnej medzinárodnej situácii poznačenej viacerými krízami a konfliktmi je spoločný dialóg s takýmito významnými svetovými partnermi mimoriadne dôležitý. Vítam, že na európskej úrovni nielen diskutujeme, ale zároveň posilňujeme naše partnerstvá. Je naším spoločným záujmom takto pokračovať a súčasne užšie spolupracovať na medzinárodných fórach,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Partneri vyjadrili na rokovaní podporu spolupráci pri ochrane medzinárodného práva, multilateralizmu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Minister zahraničných vecí SR v tejto súvislosti uviedol, že medzinárodné spoločenstvo potrebuje efektívnu OSN, ktorá dokáže reagovať na krízy a konflikty vo svete a ktorá bude presadzovať dodržiavanie a rešpektovanie medzinárodného práva a Charty OSN s dôrazom na rešpektovanie suverenity a teritoriálnej integrity. „Ako kandidát na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028 – 2029 je Slovensko pripravené aktívne sa podieľať na tomto úsilí,“ zdôraznil Juraj Blanár.
Témou bol aj konflikt na Ukrajine
Témou neformálneho zasadnutia bol aj konflikt na Ukrajine. Mier a bezpečnosť na európskom kontinente ministri zhodne označili za prioritu a potvrdili podporu iniciatívam Spojených štátov amerických v snahe o ukončenie vojny.
„Pre Slovensko je akákoľvek zmena hraníc silou neakceptovateľná. Mier na Ukrajine musí byť v súlade s medzinárodným právom, a to najmä s kľúčovými princípmi Charty OSN. Jedine spoločné diplomatické úsilie môže prispieť k čo najskoršiemu spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine,“ zdôraznil Blanár.
V rámci diskusie o aktuálnom vývoji situácie na Blízkom východe šéfovia diplomacií zdôraznili, že prioritou musí byť okamžité a úplné prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov a riešenie vážnej humanitárnej situácie v pásme Gazy. Blanár pripomenul, že SR aktívne prispieva k jej zmierneniu prostredníctvom finančnej pomoci, materiálnych zásielok s potravinami, hygienickými potrebami a zdravotníckym materiálom, ako aj prostredníctvom evakuácie chorých detí z Gazy.
Neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ sa počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku koná každoročne. Únii poskytuje príležitosť na rozšírenie spolupráce s tretími krajinami a vytvára priestor na výmenu názorov ku krízam či konfliktom. Tento rok sa na európskej diskusii zúčastnili krajiny, ktoré sú súčasťou zoskupenia krajín BRICS – Brazília, India a Mexiko ako hosť skupiny BRICS na samite v Riu v roku 2025.