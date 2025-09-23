Drony narušili priestor letísk v Osle aj Kodani! Dopravu museli na čas prerušiť

KODAŇ, OSLO - Letiská v Kodani a Osle museli v noci na dnes dočasne prerušiť prevádzku kvôli správam, že sa v ich blízkosti nachádzali drony. Po niekoľkých hodinách sa pre cestujúcich znovu otvorila, informovala agentúra Reuters.
Kodanské letisko bolo uzavreté v pondelok od zhruba pol deviatej večer, keďže v jeho okolí boli podľa polície spozorované "dva až tri väčšie drony". Dnes krátko po polnoci oznámilo, že prevádzku obnovuje. Najmenej 50 letov muselo byť podľa serveru Flightradar24 z Kodane odklonených. Podľa vyjadrenia letiska bude meškanie či rušenie letov pokračovať aj v najbližšom čase.
"Polícia začala intenzívne vyšetrovanie, aby zistila, o aký typ dronov ide," povedal novinárom Jakob Hansen z kodanskej polície. "Drony zmizli a žiadny z nich sme nezabezpečili," dodal s tým, že úrady v Dánsku a Nórsku budú spolupracovať, aby určili, či existuje medzi oboma incidentmi súvislosť.
Letisko v Osle, ktoré bolo od polnoci uzavreté aj kvôli nahláseniu dronu v jeho blízkosti, znovu otvorilo pre cestujúcich dnes okolo pol štvrtej, uviedla hovorkyňa prevádzkovateľa letiska, spoločnosti Avinor. V čase uzávery letiska v nórskom hlavnom meste museli byť všetky plánované lety odklonené.
Incidenty na oboch severských letiskách nasledujú po tom, ako prevádzku viacerých veľkých európskych letísk v posledných dňoch narušil kybernetický útok na odbavovací systém. V roku 2018 spozorovanie dronu nad vzletovou dráhou na londýnskom letisku Gatwick zdržalo desaťtisíce cestujúcich a narušilo stovky letov v čase vrcholiacej sezóny dovoleniek.