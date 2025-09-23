MIMORIADNY ONLINE Rusko zaútočilo na mestá Záporožie a Černihiv: Ukrajina mieri na Moskvu!

KYJEV, MOSKVA - Rusko v noci na dnes zaútočilo leteckými bombami a dronmi na ukrajinské mestá Záporožie a Černihiv, uviedli miestne úrady s tým, že zásahy utrpela civilná i kritická infraštruktúra. Dronové útoky hlási tiež ruské hlavné mesto Moskva. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:25 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok varoval Rusko pred dôsledkami ďalšieho narušenia vzdušného priestoru Poľska. Uviedol to v príhovore na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, ktoré bolo zvolané v súvislosti s nedávnym narušením estónskeho vzdušného priestoru tromi ruskými stíhačkami.
„Mám len jednu žiadosť pre ruskú vládu: ak ďalšia raketa alebo lietadlo vstúpi do nášho vzdušného priestoru bez povolenia, úmyselne alebo omylom, budú zostrelené a trosky dopadnú na územie NATO. Prosím, nechoďte sa potom sem sťažovať,“ vyhlásil Sikorski a hľadiac na ruskú delegáciu zdôraznil: „Boli ste varovaní.“
6:20 Moldavské úrady v pondelok podnikli 250 razií a zadržali 74 osôb, ktoré údajne plánovali podnietiť „masové nepokoje“ a destabilizovať krajinu s podporou Ruska. Dochádza k tomu v období pred parlamentnými voľbami v Moldavsku a prezidentka Maia Sanduová obviňuje Rusko zo zásahu do volieb, informuje AP a Reuters.
Záporožie utrpelo šesť zásahov leteckých bômb
Šéf Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny Ivan Fedorov uviedol, že mesto Záporoží utrpelo šesť zásahov leteckými bombami FAB. Zasiahnuté boli podľa neho obytné domy aj priemyselné objekty.
Podľa predsedu vojenskej správy severoukrajinského mesta Černihiv Dmytra Bryžynského sa mestom v pondelok večer ozvali najmenej dva výbuchy. "Nepriateľ útočí na jeden z objektov kritickej infraštruktúry," napísal na Telegrame s tým, že útok si predbežne nevyžiadal žiadne obete.
Útoku bezpilotných prostriedkov v noci na dnes čelila tiež Moskva. Starosta ruskej metropoly v sérii príspevkov na Telegrame v pondelok večer uviedol, že bolo zostrelených celkovo 23 nepriateľských dronov mieriacich na Moskvu. Ruské ministerstvo obrany krátko pred polnocou uviedlo, že od pondelka 15.00 h zničila ruská protivzdušná obrana 81 nepriateľských dronov.
Moskvou dosadený gubernátor Sevastopolu na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym uviedol, že protivzdušná obrana zostrelila najmenej šesť ukrajinských dronov. Padajúce trosky podľa neho spôsobili na voľnom priestranstve požiar, ktorý už bol uhasený.