EXTRÉMNE počasie v Taliansku: VIDEO Zábery skazy! Evakuácie, tornádo, zaplavené sú ulice aj metro

MILÁNO - Silné dažde a búrky pustošia severné Taliansko. V Miláne sa vyliala rieka Seveso, zatopené sú ulice i metro. V Ligúrii spadlo za noc až 413 mm zrážok. Hlásené sú zosuvy pôdy, evakuácie a prerušenie dopravy. Meteorológovia varujú pred ďalšími intenzívnymi zrážkami.
O následkoch nepriaznivého počasia v severom Taliansku píšu miestne noviny Leggo. V meste Miláno sa ráno vyliala rieka Seveso v štvrti Niguarda. Zaplavené sú ulice a podchody, mnohé autá uviazli vo vode. Evakuovaná bola škola a úrady vyzvali obyvateľov, aby sa vyhýbali suterénom a nepoužívali výťahy. Vysoká hladina je aj na rieke Lambro.
V Ligúrii spôsobili intenzívne zrážky vyliatie rieky Bormida a rozsiahle záplavy. V meste Dego spadlo za 8 hodín neuveriteľných 413 mm zrážok. Hlásené sú zosuvy pôdy a poškodené cesty. Prerušená je železničná doprava na viacerých tratiach a uzavreté sú niektoré cesty vrátane diaľnice Savona-Turín.
Meteorológovia varujú, že intenzívne zrážky budú pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. V platnosti je výstraha pred búrkami a povodňami pre viaceré oblasti severného Talianska. Úrady vyzývajú obyvateľov na maximálnu opatrnosť a sledovanie aktuálnych informácií.
Kritická situácia je aj v ďalších regiónoch. V Alessandrii pátrajú po nezvestnej žene a 15 ľudí uviazlo v kempe. V oblasti Como došlo k zosuvom pôdy a zaplaveniu historického centra. Hasiči hlásia stovky zásahov kvôli zatopeným pivniciam a poškodeným budovám.
Úrady prijali mimoriadne opatrenia - uzavreli parky, pláže a móla, rozmiestnili protipovodňové bariéry a monitorujú vodné toky. Obyvatelia sú vyzvaní, aby obmedzili pohyb a sledovali pokyny záchranných zložiek.
Situácia zostáva naďalej vážna a meteorológovia predpovedajú ďalšie intenzívne zrážky. Vlna nepriaznivého počasia by podľa predpovedí meteorológov mohla Taliansko sužovať až niekoľko dní. Zasiahla okrem iných aj mesto Trentino. V oblastiach s nadmorskou výškou 2500 metrov sa očakáva sneženie, dodáva APA.
Tornádo zasiahlo pobrežie Versilie
Noviny v pondelok popoludní taktiež informovali, že tornádno zasiahlo pobrežie Versilie, pozdĺž pobrežia od Viareggia po Forte dei Marmi. Niekoľko plážových letovísk utrpelo škody, zariadenie lietalo vzduchoch a dokonca boli poškodené aj stavby.
Návštevníci pláží sa ponáhľali do úkrytov a unikli najhoršiemu. Na internete kolujú videá, ktoré ukazujú silu vetra, ktorý zmietol všetko, čo mu stálo v ceste.