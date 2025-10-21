Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc

PARÍŽ - Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Francúzske department Val-d’Oise zasiahla v pondelok 20. októbra v podvečerných hodinách silné tornádo, ktoré si vyžiadalo život 23-ročného muža a deväť zranených. Na miesto okamžite vyrazilo 80 hasičov, 50 policajtov a 20 členov zdravotnej služby Samu. Prefekt Philippe Court potvrdil, že tri žeriavy sa zrútili. Jeden z nich zasiahol sociálne zariadenie, druhý padol na obytný dom a tretí priamo na stavenisko, kde zahynul mladý pracovník.
„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.
Tornádo, ktoré sa objavilo náhle a pôsobilo len na malej ploche, vzniklo v dôsledku výrazne nestabilnej atmosféry a prudkých teplotných kontrastov medzi povrchom a vyššími vrstvami vzduchu. K udalosti došlo po tom, ako sa približne o 16:30 h v oblasti Dreux (región Centre-Val de Loire) vytvorila búrková bunka viditeľná aj na radarových snímkach.
„Táto bunka vznikla niekoľko hodín skôr na západe krajiny, no zosilnela pri prechode severne od Dreux. Počas presunu nad Yvelines si udržala vysokú aktivitu a po vstupe do Val-d’Oise vyvolala tornádo výraznej intenzity,“ uviedol špecializovaný meteorologický portál Kéraunos. Podľa odborníkov išlo o tzv. supercelu s nízkym vrcholom – rotujúcu búrku, ktorej oblaky nezasahujú do veľkých výšok.
K vzniku tornáda prispel aj silný strih vetra: pri zemi fúkal vietor z juhu, zatiaľ čo vo vyšších vrstvách sa stáčal na západ. Tento jav vytvára rotáciu v búrkovom systéme, ktorá môže prerásť do tornáda.
Okrem ľudských obetí spôsobila víchrica aj rozsiahle materiálne škody. Podľa meteorológov sa na jej vzniku podpísala súhra viacerých mimoriadnych poveternostných podmienok. Informuje o tom francúzska spravodajská televízia BFM TV.
V dôsledku silného vetra a tornáda došlo k odtrhnutým strechám, spadnutým stromom a poškodeniu infraštruktúry v niekoľkých mestách – Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency a Franconville. Prefektúra zriadila krízové operačné stredisko na koordináciu záchranných prác a evakuácie obyvateľov z postihnutých budov.
Zábery z miesta nešťastia ukazujú spadnuté žeriavy, ktoré by pritom mali odolať nárazom vetra presahujúcim 180 km/h. Vyšetrovanie má určiť, či rýchlosť vetra skutočne dosiahla túto hodnotu. Ak áno, šlo by o tornádo kategórie EF2 – teda „značnej“ intenzity.
Podľa meteorologickej stanice La Chaîne Météo ide o najtragickejšie tornádo vo Francúzsku od roku 2008, keď búrka v meste Hautmont zabila tri osoby a vážne zranila 18 ďalších. Podľa Kéraunos patria takéto prípady vo Francúzsku medzi výnimočné, ročne tvoria len približne päť percent všetkých zaznamenaných tornád.