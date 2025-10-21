Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: X/Noticiero El Salvador, X/DefenseByte, X/MeteoExpress)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

PARÍŽ - Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Francúzske department Val-d’Oise zasiahla v pondelok 20. októbra v podvečerných hodinách silné tornádo, ktoré si vyžiadalo život 23-ročného muža a deväť zranených. Na miesto okamžite vyrazilo 80 hasičov, 50 policajtov a 20 členov zdravotnej služby Samu. Prefekt Philippe Court potvrdil, že tri žeriavy sa zrútili. Jeden z nich zasiahol sociálne zariadenie, druhý padol na obytný dom a tretí priamo na stavenisko, kde zahynul mladý pracovník.

„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.

Tornádo, ktoré sa objavilo náhle a pôsobilo len na malej ploche, vzniklo v dôsledku výrazne nestabilnej atmosféry a prudkých teplotných kontrastov medzi povrchom a vyššími vrstvami vzduchu. K udalosti došlo po tom, ako sa približne o 16:30 h v oblasti Dreux (región Centre-Val de Loire) vytvorila búrková bunka viditeľná aj na radarových snímkach.

„Táto bunka vznikla niekoľko hodín skôr na západe krajiny, no zosilnela pri prechode severne od Dreux. Počas presunu nad Yvelines si udržala vysokú aktivitu a po vstupe do Val-d’Oise vyvolala tornádo výraznej intenzity,“ uviedol špecializovaný meteorologický portál Kéraunos. Podľa odborníkov išlo o tzv. supercelu s nízkym vrcholom – rotujúcu búrku, ktorej oblaky nezasahujú do veľkých výšok.

K vzniku tornáda prispel aj silný strih vetra: pri zemi fúkal vietor z juhu, zatiaľ čo vo vyšších vrstvách sa stáčal na západ. Tento jav vytvára rotáciu v búrkovom systéme, ktorá môže prerásť do tornáda.

Okrem ľudských obetí spôsobila víchrica aj rozsiahle materiálne škody. Podľa meteorológov sa na jej vzniku podpísala súhra viacerých mimoriadnych poveternostných podmienok. Informuje o tom francúzska spravodajská televízia BFM TV. 

V dôsledku silného vetra a tornáda došlo k odtrhnutým strechám, spadnutým stromom a poškodeniu infraštruktúry v niekoľkých mestách – Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency a Franconville. Prefektúra zriadila krízové operačné stredisko na koordináciu záchranných prác a evakuácie obyvateľov z postihnutých budov.  

Zábery z miesta nešťastia ukazujú spadnuté žeriavy, ktoré by pritom mali odolať nárazom vetra presahujúcim 180 km/h. Vyšetrovanie má určiť, či rýchlosť vetra skutočne dosiahla túto hodnotu. Ak áno, šlo by o tornádo kategórie EF2 – teda „značnej“ intenzity.  

Podľa meteorologickej stanice La Chaîne Météo ide o najtragickejšie tornádo vo Francúzsku od roku 2008, keď búrka v meste Hautmont zabila tri osoby a vážne zranila 18 ďalších. Podľa Kéraunos patria takéto prípady vo Francúzsku medzi výnimočné, ročne tvoria len približne päť percent všetkých zaznamenaných tornád.  

Viac o téme: TornádoFrancúzskoParížLaurent NuňezVal-d’Oise
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nemecké ministerstvo obrany plánuje
Nemecké ministerstvo obrany plánuje ďalšiu objednávku 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti
Zahraničné
tajfún Bualoi
Počet obetí tajfúnu Bualoi vo Vietname stúpol na najmenej 26
Zahraničné
EXTRÉMNE počasie v Taliansku:
EXTRÉMNE počasie v Taliansku: VIDEO Zábery skazy! Evakuácie, tornádo, zaplavené sú ulice aj metro
Zahraničné
Na hraniciach Slovenska a
Na hraniciach Slovenska a Česka sa vyskytlo tornádo! VIDEO Odborníci zisťujú rozsah škôd
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Veroniky Remišovej o aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Veroniky Remišovej o aktuálnej politickej situácii
Správy
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Prominenti
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Prominenti

Domáce správy

Bratislavskí hasiči zasahovali pri
Bratislavskí hasiči zasahovali pri požiari kontajnerov v Ružinove: Plamene poškodili dve autá
Domáce
Juraj Cintula prichádza na
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Domáce
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje:
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje: Poslanci diskutujú o školstve a viacerých zmenách v zákonoch
Domáce
Martin rozdelili na štyri policajné okrsky: Noví velitelia majú zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť polície
Martin rozdelili na štyri policajné okrsky: Noví velitelia majú zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť polície
Martin

Zahraničné

Imigrantka znásilnila a brudálne
Desivý prípad otriasol Francúzskom: Imigrantka znásilnila a zavraždila Lolu (†12)! Príšerné detaily činu
Zahraničné
Donald Trump a Volodymyr
Krik a vulgarizmy: Unikli detaily schôdzky Trumpa so Zelenským! Napätie a drsná hádka
Zahraničné
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO,
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc
Zahraničné
Pápež František a Edoardo
Vatikán sa zahalil do SMÚTKU! Zomrel blízky kardinál pápeža Františka
Zahraničné

Prominenti

Michal Hudák, Marián Čekovský
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Domáci prominenti
FOTO ODVÁŽNY outfit hviezdnej herečky:
ODVÁŽNY outfit hviezdnej herečky: Ukázala bradavky!
Zahraniční prominenti
Barbie Ferreira
Kúzelná premena známej herečky: Nosila XXL a teraz...hviezdi v spodnej bielizni!
Zahraniční prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Kontroverzný Fiki Sulík našiel šťastie: Doma má NOVÚ KOČKU... tvrdí, že je DOKONALÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nie všetky infarkty prichádzajú
Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?
Zaujímavosti
FOTO V austrálskej púšti dopadol
Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?
Zaujímavosti
Šokujúci objav pod vlastným
Šokujúci objav pod vlastným domom: Muž objavil temné miestnosti, ktoré by ste nechceli navštíviť! Krv, pleseň... HRÔZA!
Zaujímavosti
Najväčšie raňajkové omyly: Čo
Najväčšie raňajkové omyly: Čo vyzerá zdravo, ale nie je
vysetrenie.sk

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce

Ekonomika

Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)

Šport

Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Ostatné
VIDEO Fantastický výkon Juraja Slafkovského: Dal tretí gól a vyhlásili ho za prvú hviezdu!
VIDEO Fantastický výkon Juraja Slafkovského: Dal tretí gól a vyhlásili ho za prvú hviezdu!
Juraj Slafkovský
VIDEO Senzácia je na svete: Tím z dedinky s tisíc obyvateľmi sa stal majstrom v ťažkej európskej lige!
VIDEO Senzácia je na svete: Tím z dedinky s tisíc obyvateľmi sa stal majstrom v ťažkej európskej lige!
Ostatné
Neistý Piastri a nervózny McLaren: Papájovým naložil bývalý pilot F1, záver sezóny sľubuje obrovskú drámu
Neistý Piastri a nervózny McLaren: Papájovým naložil bývalý pilot F1, záver sezóny sľubuje obrovskú drámu
Formula 1

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Kariérny rast
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Výber receptov

Technológie

V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Android
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Veda a výskum
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Armádne technológie
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Veda a výskum

Bývanie

Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)

Pre kutilov

Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čižmy z prehliadkových mól, ktoré sa budú nosiť na jeseň/zimu 2025: S týmito topánkami vykúzlite nespočet outfitov
Móda
Čižmy z prehliadkových mól, ktoré sa budú nosiť na jeseň/zimu 2025: S týmito topánkami vykúzlite nespočet outfitov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Imigrantka znásilnila a brudálne
Zahraničné
Desivý prípad otriasol Francúzskom: Imigrantka znásilnila a zavraždila Lolu (†12)! Príšerné detaily činu
Juraj Cintula prichádza na
Domáce
AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku
Donald Trump a Volodymyr
Zahraničné
Krik a vulgarizmy: Unikli detaily schôdzky Trumpa so Zelenským! Napätie a drsná hádka
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO,
Zahraničné
Pri Paríži vyčíňalo TORNÁDO, hlásia mŕtveho! Brutálne VIDEÁ: Padali žeriavy, ľudia si držali okná a kričali o pomoc

Ďalšie zo Zoznamu