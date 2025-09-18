STALO SA! FOTOREPORTÁŽ ničivých záplav: Dramatické chvíle v Bratislave a v Česku hotová apokalypsa

BRATISLAVA/PRAHA - Výročie ničivých záplav. Slovensko a Česko čelili v tomto období pred rokom rozsiahlym záplavám, ktoré spôsobili miliardové škody. V Bratislave dosiahla hladina Dunaja úroveň 30-ročnej povodne, zatiaľ čo Česko zažilo najhoršie záplavy v novodobej histórii, ktoré si vyžiadali sedem obetí.
Slovensko vlani čelilo rozsiahlym záplavám, ktoré zasiahli najmä západnú časť krajiny. V Bratislave dosiahla hladina Dunaja úroveň 30-ročnej povodne, keď sa pohybovala medzi 970 a 980 centimetrami. v Devíne dosiahla hladina Dunaja približne 910 centimetrov. Hoci rieka neprekročila rekord z roku 2013, situácia bola vážna a vyžiadala si mimoriadne opatrenia.
Zaplavené boli v Bratislave viaceré miesta - napríklad Tyršovo nábrežie, parkovisko pri múzeu, promenáda pri obchodnom centre. Lode kotviace na Dunaji boli extrémne vysoko, pontóny a nástupy do lodí pod vodou.
V niektorých oblastiach platili dopravné obmedzenia. Cesta medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom bola uzavretá a obyvatelia museli byť prevážaní vojenským transportom.
Úrady vyzývali ľudí, aby sa vyhýbali zaplaveným miestam a dodržiavali pokyny záchranných zložiek. Síce sa situácia postupne stabilovala, no v mnohých oblastiach bola dlho kritická. V Devínskej Novej Vsi boli situácia mimoriadne kritická, pod vodou skončili nielen cesty, ale aj domy, pričom škody boli odhadnuté na 112 miliónov eur.
Následky počasia spôsobili aj poškodenie železničnej trate Zohor - Rohožník a obmedzenia v medzinárodnej vlakovej doprave. Hlavné mesto sa poďakovalo všetkým zložkám, ktoré sa podieľajú na záchranných prácach, ako aj obyvateľom za trpezlivosť a vzájomnú pomoc v tejto náročnej situácii.
Náklady na protipovodňové opatrenia sa pohybovali v miliónoch eur. Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo počas ničivých záplav transparentný účet na pomoc postihnutým samosprávam. Aj vláda SR spustila humanitárnu pomoc pre obyvateľov zasiahnutých povodňami. Aj Európska únia prisľúbila 10 miliárd eur z kohézneho fondu pre krajiny postihnuté záplavami.
Apokalypsa v Česku
V rovnakom čase zasiahli Českú republiku najrozsiahlejšie povodne v jej novodobej histórii. Príčinou boli intenzívne zrážky, ktoré postihli prakticky celú krajinu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vopred varoval pred úhrnmi zrážok medzi 150 až 250 litrami vody na meter štvorcový, pričom v Jeseníkoch sa očakávalo až 300 litrov. Realita však prekonala všetky predpovede. Najvyššie úhrny zrážok boli zaznamenané v Jeseníkoch, kde celkový objem dosiahol neuveriteľných 500 litrov na meter štvorcový. V Loučnej nad Desnou na Šumpersku padol 127 rokov starý český rekord v objeme zrážok za deň na jednom mieste, keď tam 14. septembra napršalo 386 milimetrov vody.
Povodne zasiahli 11 zo 14 krajov Českej republiky, pričom najhoršia situácia bola v Moravskoslezskom a Olomouckom kraji. Tieto regióny, spolu s Libereckým krajom, vyhlásili stav nebezpečenstva. Najvážnejšie škody utrpeli mestá ako Opava, Krnov a Ostrava, kde boli zaplavené celé štvrte, poškodené mosty a infraštruktúra, padali aj domy.
Katastrofa si vyžiadala sedem potvrdených obetí a šesť ľudí je stále nezvestných. Evakuovaných bolo takmer 21 500 osôb a ďalších 1 516 bolo zachránených pred bezprostredným nebezpečenstvom. Hasiči zasahovali pri viac ako 25-tisíc udalostiach. Povodne tiež spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a plynu. V najkritickejšom momente bolo bez elektriny približne 260-tisíc domácností. Na Jesenicku bolo vyradených z prevádzky 278 kilometrov plynového potrubia, čo ovplyvnilo dodávky pre 7 500 zákazníkov.
Česká vláda vyčíslila celkové škody na 70,6 miliardy českých korún. Na riešenie následkov povodní bolo v štátnom rozpočte vyčlenených 40 miliárd korún. Poisťovne odhadli škody na budovách občanov na 6,96 miliardy korún, pričom skutočné škody sú pravdepodobne oveľa vyššie. Podľa odborníkov by celková výška škôd mohla dosiahnuť až 17 miliárd korún, ak sa zohľadní neúplné poistné krytie a nepoistenené nehnuteľnosti. Rok po katastrofe pokračuje obnova postihnutých oblastí. Vláda schválila komplexný program obnovy, z ktorého bude možné do roku 2029 čerpať 16 miliárd korún.
