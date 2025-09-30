Šokujúce slová experta: Ukrajina už teraz vojnu vyhrala! TAKTO svoje vyhlásenie vysvetlil

LONDÝN - Ukrajina podľa historika Juvala Noacha Harariho už dosiahla víťazstvo, pretože Putin nedokázal splniť hlavný cieľ svojej invázie – zničiť ukrajinský národ.
Ukrajina podľa izraelského historika a filozofa Juvala Noacha Harariho už dosiahla víťazstvo. Nie na mape, ale v politike a vôli prežiť. V komentári pre britský denník Financial Times napísal, že Putinov režim sa ani po rokoch krvavej invázie nepriblížil k svojim skutočným cieľom.
Zlyhanie Ruska a signály z Washingtonu
Harari pripomína, že Moskva stále vystupuje sebavedomo a neustále hlása „nezastaviteľný postup“ na fronte. Realita je podľa neho opačná – a svedčí o tom aj prístup amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Podporuje Ukrajinu, pretože podporuje víťaza,“ píše Harari.
Na začiatku invázie sa svet obával, že Kyjev padne za pár dní. Západ dokonca navrhoval Volodymyrovi Zelenskému evakuáciu. Ukrajinský prezident však zostal. A tým podľa Harariho odštartoval sériu udalostí, ktoré ukázali, že Putinova „špeciálna operácia“ nebude prechádzkou.
Straty bez významu
Ruská armáda podľa odhadov prišla o 200- až 300-tisíc vojakov, aby získala len nepatrné územie – približne 0,6 % Ukrajiny. Pri takomto tempe by jej dobytie trvalo celé storočie. „Situácia pripomína západný front v prvej svetovej vojne, keď generáli obetovali desaťtisíce mužov za pár kilometrov bahna,“ napísal Harari.
Aj preto vidí zmysel v tom, že Ukrajinci radšej ustupujú z menších pozícií a šetria životy, zatiaľ čo Rusi mrhajú silami na bezvýznamné útoky.
Úspechy na mori aj vo vzduchu
Harari zdôrazňuje, že Kyjev dosiahol pozoruhodné výsledky aj bez priamej vojenskej intervencie zo Západu. Ukrajinské drony dokázali zasiahnuť letiská a rafinérie stovky kilometrov vo vnútri Ruska, zatiaľ čo Moskva sa uchýlila k raketám a dronom na terorizovanie civilistov.
Podľa historika by sa vojna mohla skončiť už v roku 2022, keby Ukrajina od začiatku dostala plnú podporu. „Najslabším článkom ukrajinskej obrany je stále myslenie jej západných spojencov,“ varuje Harari. Rusko sa preto snaží získať víťazstvo propagandou – presviedčaním, že ich úspech je nevyhnutný.
Politické víťazstvo
„Vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami. Nevyhráva ten, kto získa viac územia, ale ten, kto dosiahne svoje politické ciele,“ píše Harari. A práve v tomto bode už má Ukrajina podľa neho navrch.
Putin totiž od začiatku tvrdil, že Ukrajina nie je skutočným národom. Vojnou chcel dokázať jej neexistenciu. Výsledok? Presný opak. „Milióny Ukrajincov sú pripravené bojovať do posledných síl, aby zostali nezávislí,“ zdôrazňuje Harari.
Národ podľa neho netvoria len hranice, ale predovšetkým príbehy, spomienky a obete. A tie sa už zapísali do dejín. „Bez ohľadu na ďalší priebeh vojny, spomienka na inváziu a ruské zverstvá bude udržiavať ukrajinský patriotizmus po generácie,“ uzatvára izraelský historik.